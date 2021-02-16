中国中央生态环境保护督察组异常尖锐怼批国家能源局

中央第六生态环境保护督察组近期在一份报告中罕见地公开指责国家能源局。一些人认为，这是一个信号，表明环境监管部门已获得对抗中国根深蒂固的煤炭行业的权力。该报告罕见用措辞异常尖锐的词句批评国家能源局，没有听从中国国家领导人习近平关于环境问题的指示。

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据华尔街日报报道，督察组报告暗示中国重新重视环保。据中央第六生态环境保护督察组发布了措辞异常尖锐的环境报告，认为中国国家能源局绕开空气污染法规，允许煤电项目过度建设，没有听从中国国家领导人习近平关于环境问题的指示。

中央第六生态环境保护督察组在上月末的一份报告中称，国家能源局一些同志认为，能源领域最重要任务是保供，生态环境要求过高会增加企业生产成本。

据华尔街日报认为，这一罕见的公开指责得到了中国两大国家机构——中共中央委员会和中国国务院的授权。一些人认为，这是一个信号，表明环境监管部门已获得对抗中国根深蒂固的煤炭行业的权力。

去年9月份，习近平在联合国大会上表示，中国将在2060年前实现碳中和，即二氧化碳净零排放，并且排放量将在2030年前达到峰值。然而这一承诺引发了质疑。长期以来，中国一直严重依赖煤炭行业提供就业机会，并将其作为一种能源来源。根据国家统计局的数据，2019年煤炭在中国能源结构中的占比为58%。

据该报道分析认为，中国最高领导层正推动实现本国气候目标，并加强对煤炭行业的审视，而该督察组报告似乎暗示中国将重新重视环保。

据该报道，中国是全球碳排放最严重的国家之一。