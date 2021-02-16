中国正在研究限制稀土出口制约美国国防产业

中国正在研究限制稀土出口。稀土对美国国防承包商至关重要，洛克希德马丁公司在生产F-35战斗机等先进武器时亟需稀土。

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金融时报引述参与谘询的消息人士的话报导，业界高层透露，中国政府官员曾询问他们，如果在双边爆发争执期间中国限制稀土出口，会对美国和欧洲企业造成多大影响， 美国在生产F-35战斗机上是会不会因此遇到麻烦。

中央社报道，中国上月公布「稀土管理条例」。中国工信部透过官网表示，稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源。中国是稀土资源大国，在稀土生产及稀土利用领域具有举足轻重的地位。加快制定这项条例，从法律上明确稀土管理各项制度，有利于「维护中国国家利益」和战略资源产业安全。

据报导，稀土应用广泛，从智能手机到喷射战斗机都需要稀土。美国进口的稀土80%来自中国，如果中国限制出口，将影响美国相关供应链。

中国的稀土蕴藏量，比重约占全球的35%至40%，产量则高达全球6成以上。根据美国内政部地质调查局（USGS）等机构的数据，2019年，中国的稀土矿产量占全球的62.9%，美国占12.4%，澳洲占10%，缅甸占10.5%。

稀土经提炼为有色金属后，可应用在冶金、石化、玻璃陶瓷、萤光剂、基础电子材料，以及通讯、电脑、医疗、光电、能源材料、电动车、航太科技等尖端科技领域，因此成为中国对抗西方国家及日本等国的战略筹码。

中国外交部去年曾表示，将制裁洛克希德马丁、波音和雷神，因为这三家公司出售武器给台湾。