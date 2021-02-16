中国起获多起假疫苗犯罪团伙 传假疫苗有走私出境

据中国官方媒体消息，截至10日，中国检察机关共破获20多起涉及2019冠状病毒疾病疫苗的相关犯罪案，涉案情节包括以生理食盐水或矿泉水制成假疫苗，甚至有嫌犯将假疫苗走私至境外。

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据中央社今天报道称，新华社昨天披露，2019冠状病毒疾病（COVID-19）上市接种初期，有不法分子透过制假售假、高价转卖以及擅自进行群体性接种等手段牟取暴利。截至本月10日，全国检察机关共在21起案件中依法批准逮捕70名嫌犯。消息说，中国最高人民检察院日前在所发布的4起疫苗典型案例中披露了一些令人触目惊心的细节，包括用生理食盐水制假、收钱揽客参与紧急接种等。

据表示，有嫌犯透过网络查找并了解真品疫苗的针剂和包装样式后，购买预灌封注射器，以生理食盐水制造假疫苗，制假后期因生理食盐水不足，改以矿泉水代替。其他配合者则利用制图、印刷技术和印制条件，设计制作了“新冠肺炎灭活疫苗”标签和包装盒。制作完成后，嫌犯对外伪称是“从内部渠道拿到的正品新冠疫苗”，销售给其他嫌犯，以致假疫苗流入社会。上述嫌犯于去年11月落网，初步查明共涉及制造并销售假疫苗约5.8万支，获利人民币1800万元左右。

据该报道，这次发布的另外数起典型案例显示，假疫苗流入社会后，有不法分子高价对外销售，并委托一名乡村医生在住处、汽车内为购买者接种。除了制假售假，还有嫌犯高价安排不符合条件的民众到医院参与紧急接种计画，甚至透过社群媒体微信群组对外发布广告招揽客源，伪造企业员工证明、出国务工证明和机票行程单等全套接种证明文件，并收取高额费用。

官方消息说，此外，“甚至有不法分子将假疫苗走私至境外，败坏国家形象”。消息说，中国最高检要求各级检察机关继续发挥介入侦查、批准逮捕和提起公诉的职能作用，坚决遏制各种涉及疫苗的犯罪活动。

消息没有提及假疫苗走私至境外的细节。