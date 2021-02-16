北京称 缅甸今局势不是北京所要

中国驻缅甸大使今天表示，缅甸的局势不是中国所需要的。缅甸军事政变引发广泛抗议。缅甸民众指责缅甸政变有中国的身影作祟。民众示威曾包围中国在缅甸的使馆，更有示威者打出中文标语牌，谴责中国。新的消息说，缅甸当局加重了对昂山素季的指控，在非法进口对讲机的指控外，今天再度加控渎职，应为缅甸自然灾害处置不当负责。

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据法新社自北京报道说，中国驻缅甸大使表示，缅甸的局势并不是北京所希望。

中国大使的表态，今天在中国官方媒体公布。这位大使称，缅甸的局势现况不是中国所希望看见的。法新社说，缅甸的军事政变使缅甸10年的民主进程嘎然中断。

目前没有中国大使的表态细节，也不知道中国大使是否沿用了法新社所指的军事政变一词。据中国官方透露的中国大使讲话称，中国注意到缅甸相当长一段时间关于缅甸大选的争议。但是中国没有被事先告知有这样的政治变化。

法新社说，中国大使的讲话公布在中国在当地使馆的官网上。

据法新社今天另一项报道称，昂山素季（Aung San Suu Kyi）的律师金蒙绍（Khin Maung Zaw）今天表示，缅甸军事政权对遭罢黜领袖昂山素季提出第二项指控，这次是违反国家自然灾害管理法。金蒙绍告诉法新社，当局又指控昂山素季违反自然灾害管理法。

自昂山素季遭罢黜后，已因家中遭查获非法持有无线电对讲机，被控违反国家进出口法。

询及她的健康状态时，金蒙绍表示「没消息就是好消息。我们还没接获任何坏消息。」

他说，下一次开庭审理日期为3月1日。

据缅甸国家领导委员会发言人绍敏通（Zaw Min Tun）准将今天在记者会上表示：「我们的目标是举行选举，并将权力移交给胜选政党。」这是军方1日发动政变以来首次召开记者会。

有评论指，没有消息表明昂山素季是否因两项指控而被判罪领刑。指控昂山素季，是否为缅甸军方许诺的未来选举布局，昂山素季是否拒绝选举以及军方是否排斥或被判刑的昂山素季参选，都是未知数。