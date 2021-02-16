法新社：特鲁多将致力于讨论新疆维吾尔遭种族灭绝

法新社渥太华消息，加拿大总理特鲁多16日表示：加拿大正在与其国际社会的伙伴进行协商，以确定“种族灭绝”一词是否适用于中国如此对待维吾尔族。特鲁多在16日的记者招待会上表示：我可以向你保证，加拿大非常重视这些指控，我们正在与盟友和国际社会合作，以确定这是否确实适用于“一些可信的人和机构”所建议的“维吾尔人的案件中”。

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特鲁多还表示：“种族灭绝一词极为重要”。他强调，联合国于1948年12月9日通过《防止及惩治灭绝种族罪公约》。 该公约规定的灭绝种族行为，不论发生在和平时或战时，均属国际法上的一种罪行。他补充说：“毫无疑问，新疆发生了大规模侵犯人权的报道。” “我们对此非常关注，并在许多场合强调了我们的关注。

2021年1月24日，加拿大在野的保守党要求执政的自由党政府加入美国的行列，认定中国在新疆对维吾尔人犯下了种族灭绝罪。

保守党影子外交部长、华裔国会议员庄文浩(Michael Chong)和国会议员、保守党影子国际发展与人权部部长吉努斯(Garnett Genuis)在一份联合声明中说，包括加拿大国际人权委员会和两届美国政府在内的机构已经认定中国政府对新疆维吾尔人犯下了种族灭绝和反人类罪，包括系统性人口控制、性暴力和大规模拘押。声明说，这反映了中国政府漠视人权和国际法的行为正在升级，被迫害的对象包括香港人民、藏人、法轮功成员、基督徒和其他少数民族和宗教人士。

声明说：“保守党看重多边合作应对粗暴践踏人权行为的重要性，因为，我们敦促特鲁多政府与拜登政府一道，正式认定中国对维吾尔人的种族灭绝，并敦促政府鼓励其他盟国也这么做；最后，我们敦促政府与美国等盟友们一道，协调行动对这一种族灭绝行为做出回应。”

针对中国在新疆的侵犯人权行为，加拿大政府这个月早些时候出台了一系列新措施，包括禁止本国公司与涉及维吾尔人强迫劳动企业的生意往来。

美国前特朗普政府在卸任前宣布认定中国在新疆对维吾尔人犯下了种族灭绝和反人类罪。对前特朗普政府的这一表述，拜登政府的国务卿人选布林肯表示认同。不过，针对中国对维吾尔人的种族灭绝和反人类罪，新上任的白宫团队还没有表明会采取什么具体的应对措施。