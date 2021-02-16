港专家建议政府紧急使用科兴疫苗

香港当局任命的新冠疫苗顾问专家委员会16日说，中国大陆科兴控股生物技术有限公司生产的灭活疫苗（克尔来福）效益大于风险，建议政府可作紧急使用。

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根据港府发布的新闻公报，科兴已就其疫苗在巴西进行的第三期临床测试情况向委员会提交了资料，委员会16日就此举行会议。

科兴(（Sinovac Biotech)早前已向委员会提交了其疫苗的第一及第二期临床测试结果，委员会认为疫苗可以在成人及长者身上有效诱发免疫反应及产生抗体。

据发布，在16日的会议上，委员会认为，最新资料显示，科兴的疫苗对18岁以上人士的有效率在50.65%至91.25%之间，疫苗的安全情况理想。

此外，相关疫苗符合生产质量管理规范标准，并且获得中国国家药品监督管理局及其他海外药物规管机构核准使用。

委员会方面表示，在当前全球疫情情况下，使用科兴疫苗作为预防新冠病毒的效益大于风险。

香港电台报导，委员会召集人刘泽星表示，目前近1200万人已接种科兴疫苗，其中有2人患“吉巴氏综合症”，44人面瘫，皆低于两种疾病的背景发病率。

政府发言人表示，政府欢迎委员会上述建议，食物及卫生局局长会考虑有关建议，尽快决定是否批准科兴疫苗作紧急使用。

科兴疫苗是港府对外预购的3款疫苗之一，但科兴至今只有一、二期临床数据在国际医学期刊刊登，三期数据尚未刊登。而外界一般认为，疫苗正式使用前，其三期数据必须在国际医学期刊刊登。