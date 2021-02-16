澳媒称3世卫专家与中国有关系质疑调查公正性 涉案女专家斥阴谋论

澳洲电视台新闻节目早前称，世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组成员当中，至少3人与中国官方机构有说不清的关系，质疑该组织将就新冠病毒起源发表报告的公正性。惟其中被质疑的荷兰病毒学家科普曼斯（Marion Koopmans）直斥有关报道是阴谋论。

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世卫组织专家组组长昂巴雷周一（15日）表示，世卫组织专家组已就赴中国武汉病毒溯源总结性报告达成共识，报告将在未来数天内完成。据东网今天报道称，澳媒指3世卫专家与中国有关系，并质疑调查公正性。

该澳洲电视台新闻节目周日（14日）在报道中称，专家成员世卫组织食品安全和动物疾病专家昂巴雷，于2017年曾获中国食品科学技术学会和国际食品科技联盟颁发“科学精神奖”。世卫组织病原体顾问、美国非牟利组织生态健康联盟主席达斯札克（Peter Daszak），曾与中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽在蝙蝠研究上有过长久合作。科普曼斯则曾任广东省疾控中心的科学顾问，其个人简历至今仍可在广东省疾控中心官网上找到。澳媒报道认为，要追查病毒起源需要独立的调查员，“而不是那些被中国政府认为没有问题的科学家”。

该报道称，荷兰病毒学家科普曼斯其后在Twitter指，报道称她是广东省疾控中心的科学顾问，所以便成为了“为中国政府工作的人”，是“新的阴谋论”，又语带嘲讽称，除了中国外，她还替欧盟及美国政府机构工作。

报道说，早前美媒曾引述世卫组织专家称，中方拒向该组织提供新冠肺炎早期病例的原始数据，达斯札克其后批评报道“断章取义”。他表示，世卫专家在武汉取得了中国科学家针对华南海鲜市场500分样本所作的分析，中国专家试图在市场的通风系统捕捉蝙蝠，又捉了猫、老鼠，黄鼬和蛇进行采样。他表示该市场共有10个摊档，售卖来自云南、广东和广西的野生动物，包括蝙蝠和穿山甲。而在该些动物身上，都找到与新冠病毒接近的病毒。世卫专家认为新冠病毒应源自东南亚或中国南方的蝙蝠，再传入中国境内的野生动物养殖场。