美联社调查疫情假消息 世界谁最多？

美联社与华府智库“大西洋理事会”（Atlantic Council）数位取证研究实验室（Digital Forensic Research Lab）费时9个月，合作调查由国家发起的假消息脉络，结果显示，中国政府把有关美国制造病毒的谣言拿来当作武器，从网络黑暗角落散布到世界各地数以百万计民众眼前。这项分析是根据推特（Twitter）、脸书（Facebook）、俄罗斯的VK、微博、WeChat、YouTube、Telegram等社群平台上数以百万计的贴文。

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根据美联社解析阴谋， 指中国带头散布疫源假消息。据美联社说，从中国、美国到俄罗斯和伊朗，政治领袖和相关媒体实际上成了疫情阴谋论的“超级传播者”，但带头散布有关疫情源头的外来假消息者是中国，而非俄罗斯。

据中央社引述美联社说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例消息一出，几乎就开始有谣言流传。中国2019年12月31日首度通报武汉发现不明原因的肺炎病例，当天中国社群媒体圈就浮现谣言，指称病毒是外敌释出的生物武器，当时有微博用户写说“小心美国”。

根据美联社与华府智库“大西洋理事会”（Atlantic Council）数位取证研究实验室（Digital Forensic Research Lab）费时9个月，合作调查由国家发起的假消息脉络，结果显示，中国政府把有关美国制造病毒的谣言拿来当作武器，从网络黑暗角落散布到世界各地数以百万计民众眼前。

该报道称，中国官员曾回应极右派阴谋论团体“匿名者Q”（QAnon）、大众新闻（Fox News）、美国前总统特朗普和共和党高层助长下的强力论述，即称病毒是中国制造。中国外交部认为，北京利用西方社群媒体扩大宣传，目的是主张以和为贵并提供事实，同时保护自身免受敌对势力企图将疫情政治化的影响。

该报道说，中国外交部在致美联社的声明中说，“各方都应坚定拒绝散播假消息”，并称“面临虚构的指控时，阐述事实以戳破谎言及辟谣是正当合理的行为”。

掌控有关疫情源头的论述之战，已在对抗疫情过程中产生全球性影响。

据多项调查显示，到了去年3月，也就是中国通报有COVID-19病例后才过3个月，认为病毒是实验室产物且可能是生物武器的谣言就满天飞。例如皮尤研究中心（Pew Research Center）民调发现，1/3美国人相信新型冠状病毒是在实验室创造出来；1/4认为病毒经过刻意设计。在伊朗，领导层以生物武器阴谋论为由，拒绝外国医疗援助。世界各地的反封锁和反口罩团体称COVID-19 是骗局、是武器，使得公共卫生单位遏阻疫情蔓延的行动更加复杂。

据美联社还指出，早在中国开始公然散布假消息前，俄罗斯官媒就曾在去年1月猛推美国将病毒设计为武器的理论。中国接受公开的假消息，并凭借俄罗斯的假消息策略和架构，模仿俄方长久以来在西方建立的宣传网络来植入及散播这些论点。到了4月，俄罗斯和伊朗的染疫病故人数激增，关切焦点转移，继而大幅停止在公开讯息中宣传生物武器阴谋论。

据美联社说，但中国并未收手。中国当时面临美国和澳大利亚等西方国家究责、调查疫源的声浪。中国后来暂停部分澳洲牛肉进口、对澳洲葡萄酒和大麦等产品祭出关税措施，外界普遍认为是在报复，但中国否认。中国官员和官媒继续宣扬“美国制”COVID-19阴谋论。美联社的文末还提到，疫情假消息对中国外交部有好处，在中国，外交部发言人赵立坚等官员累积愈来愈多粉丝，推特帐号的跟随者也暴增。赵立坚推特帐号现在约有88万个跟随者。据该报道说，这群跟随者有多少是真用户、多少是假帐号，引发疑虑，中国外交部则称这是毫无根据的揣测性说法。

据中国外交部告诉美联社：“传播有关疫情的假消息确实等于传播‘政治病毒’。假消息是人类的共同敌人，而中国一直都反对创造及传播假消息。”