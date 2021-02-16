被北京制裁的蓬佩奥奥布莱恩等人将定期就美国外交政策高调发声

据尼克松基金会周一发布的新闻稿：一个名为“尼克松保守现实主义和国家安全圆桌论坛”将“重新审视和推进尼克松总统50年前推进的保守派现实主义国际政策的愿景”， 前美国国务卿蓬佩奥和前国家安全顾问奥布莱恩等特朗普政府高官将参与论坛。

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据美国之音报道：蓬佩奥和奥布莱恩在一份联合声明中说，目前的情况下这样的论坛至关重要。“我们每个月的讨论将推动美国利益，并为美国培养下一代现实主义决策者。” 蓬佩奥还透露说：他将与前国家安全顾问奥布莱恩共同主持尼克松基金会每月一次的外交政策圆桌研讨会，旨在完善和推进美国的保守派政策，中国议题将是讨论重点之一。蓬佩奥表示，期待这样的合作，让美国“保守的现实主义继续发展”。参与这个圆桌论坛的成员还包括前副国家安全顾问博明、前国务院发言人奥特加斯、共和党籍联邦众议员加拉格尔（Mike Gallagher, R-WI）等人。

1月20日在拜登宣誓就任总统的同时，中国政府以“在涉华问题上严重侵犯中国主权”为由，宣布对蓬佩奥、奥布莱恩、博明等28位特朗普政府卸任官员进行制裁。

尼克松基金会周一发布的新闻稿还说：美中关系、全球科技创新以及推动中东长久和平将是论坛的重点议题。预计第一场讨论会将于3月2日举行。

蓬佩奥目前是保守派智库哈德逊研究所的杰出会士（distinguished fellow）。他是美国首位曾经担任过中央情报局局长的国务卿。作为特朗普内阁最核心的成员之一，他是特朗普政府外交政策的坚定支持者和执行者。他政治观念保守，反共立场强烈，主张摒弃试图通过贸易来促进中国民主的想法，把中共与中国人民区分开来，从国家安全的层面与中共对抗。

奥布莱恩在出任特朗普的白宫国家安全顾问之前，从2018年5月起任美国人质谈判代表，在全球各地斡旋促成美国公民的获释。奥布莱恩曾是一名美国陆军预备役的少校。他从加州大学伯克利法学院毕业，并于2016年在加州成立法律事务所，主要解决国际仲裁事务。