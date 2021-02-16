面对查源结果遭质疑 谭德塞澄清世卫只是中间人 专家不是世卫人

国际专家组赴中国疫源研究后，美国政府发声质疑达成结论过程，对此世卫秘书长谭德塞今天表示，这是专家们独立的研究，强调“不是世卫的调查，世卫仅居中协调”。

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就美国质疑赴中溯源调查结论，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指非世卫主责。消息说，国际专家组赴中国疫源研究后，美国政府发声质疑达成结论过程，对此世卫秘书长谭德塞强调，这是专家独立研究，世卫仅居中协调。

赴中国调查新冠肺炎病毒起源的国际专家小组2月9日在武汉召开记者会，针对病毒的起源、海鲜市场传播、蝙蝠作用以及武汉病毒研究所“泄漏病毒”等问题发表调查初步结果，掀起争议。对此谭德塞昨天在世卫（WHO）线上记者会表示，无论未来总结调查报告会有什么结论，这些都是专家们独立的研究。

据谭德塞说明，国际专家组中只有2人来自世卫，其它10位专家来自不同国家的10个机构。世卫不会指导他们该怎么做，是由专家们提供独立报告。他说，多次听到有人说这是世卫的研究及调查，但“并非如此”，强调这不是世卫的调查，而是一项独立进行的研究，世卫仅居中协调。

不过，世卫近期多次主动为国际专家组对外发声，谭德塞今年一月初针对有部份专家已搭机前往中国途中，却仍未获中国签证，表示非常失望，说他自己正持续与中国官员联系，明确向中国表明这项任务是世卫和国际专家团队的优先工作。

美国国安顾问苏利文（Jake Sullivan）2月13日对国际专家调查初步结果公布方式深表关切，也质疑世卫达成结论过程。他强调，调查结果应独立且不受中国干预或变造。苏利文说：“这份（调查）报告应具独立性，专家结论也不得受到中国政府干预或变造。”

国际专家小组2月9日在武汉记者会上公布初步调查结果，包括华南海鲜市场只是其中一个疫情爆发点，并非唯一；此外并无证据证明在2019年12月前，病毒存在武汉。当天出席记者会的世卫专家小组领导人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）表示，从武汉病毒实验室泄漏的可能性非常低，直接表明因此不会从有关方向再研究，另指食品冷链是病毒可能传染途径之一，值得进一步调查。

据该报道，由于中国长期强调病毒从武汉实验室外泄是阴谋论，更指中国多处出现从冷链食品外包装检测出病毒的报告，使得专家组的措词被质疑是否倾向中国大外宣。