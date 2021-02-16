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“港版国安法”

首位因国安法被捕外国人 关尚义对港仍抱信心

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Pro-democracy activist Lester Shum is taken away by police officers after over 50 Hong Kong activists arrested under security law as crackdown intensifies, in Hong Kong, China January 6, 2021.
Pro-democracy activist Lester Shum is taken away by police officers after over 50 Hong Kong activists arrested under security law as crackdown intensifies, in Hong Kong, China January 6, 2021. REUTERS - TYRONE SIU
作者： 法广
5 分钟

关注香港的消息。香港警方一月初以涉嫌违反“港版国安法”为由，发动大抓捕。在被捕的55位泛民人士中，包括一位长期居住在香港、并在香港执业的美国籍律师关尚义（John Clancey）。他是香港实施“港版国安法”以来第一位被捕的外国人。获准保释后，关尚义接受外媒采访表示，自己没有被吓倒，也不感到害怕。他对香港的法治仍有信心，会继续为香港的自由人权而努力。

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美籍人权律师关尚义：“我并不是一个人在做事，很多人在那时候，一部份人会公开说话。但是很多人，虽然没有这么公开说话，但是很支持这个精神，很支持香港，所以香港应该是有希望的。很多人士的心目中，都是想保护香港的价值观。”

 

高龄近八旬的关尚义，是中国维权律师关注组理事会国际事务秘书兼亚洲人权委员会主席，过去20年来，他参与过多起港台人权诉讼案，包括2005年在香港终审法院终极胜诉的“杨美云案”，成为保障港人表达自由的著名人权案例。尽管有来自北京国安法的压力，关律师对香港的司法仍有信心，也会继续为香港的自由和人权工作。

美籍人权律师关尚义：“这是我们的国际权利，无论是被选还是投票都是权力，所以希望继续争取这些东西，与其它的权利都是一样的，我相信无论有多大的压力，希望香港会有这样的人出现，无论是年纪大的、中年的还是年轻的，我相信都会继续会有人出来，使更多的人有希望，同时想办法服务或搞好这个社会。”

1968年起到香港传教并居住至今，关尚义说的一口流利的广东话，今年初，港府以“港版国安法”为名，抓捕55位泛民主派人士，关尚义是唯一一位外国藉人士，稍后虽然获准保释，但美国护照遭到没收，引发国际谴责港府并表示将持续发动制裁。

 

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