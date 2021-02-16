首位因国安法被捕外国人 关尚义对港仍抱信心

关注香港的消息。香港警方一月初以涉嫌违反“港版国安法”为由，发动大抓捕。在被捕的55位泛民人士中，包括一位长期居住在香港、并在香港执业的美国籍律师关尚义（John Clancey）。他是香港实施“港版国安法”以来第一位被捕的外国人。获准保释后，关尚义接受外媒采访表示，自己没有被吓倒，也不感到害怕。他对香港的法治仍有信心，会继续为香港的自由人权而努力。

广告 继续浏览后续

美籍人权律师关尚义：“我并不是一个人在做事，很多人在那时候，一部份人会公开说话。但是很多人，虽然没有这么公开说话，但是很支持这个精神，很支持香港，所以香港应该是有希望的。很多人士的心目中，都是想保护香港的价值观。”

高龄近八旬的关尚义，是中国维权律师关注组理事会国际事务秘书兼亚洲人权委员会主席，过去20年来，他参与过多起港台人权诉讼案，包括2005年在香港终审法院终极胜诉的“杨美云案”，成为保障港人表达自由的著名人权案例。尽管有来自北京国安法的压力，关律师对香港的司法仍有信心，也会继续为香港的自由和人权工作。

美籍人权律师关尚义：“这是我们的国际权利，无论是被选还是投票都是权力，所以希望继续争取这些东西，与其它的权利都是一样的，我相信无论有多大的压力，希望香港会有这样的人出现，无论是年纪大的、中年的还是年轻的，我相信都会继续会有人出来，使更多的人有希望，同时想办法服务或搞好这个社会。”

1968年起到香港传教并居住至今，关尚义说的一口流利的广东话，今年初，港府以“港版国安法”为名，抓捕55位泛民主派人士，关尚义是唯一一位外国藉人士，稍后虽然获准保释，但美国护照遭到没收，引发国际谴责港府并表示将持续发动制裁。