58国协议反任意拘押 中国斥贼喊捉贼

加拿大周一发起一项58个国家参与的倡议，要求一些国家停止任意拘押外国公民作为外交筹码。加拿大和美国称中国等一些国家正在使用这种做法。中国驻加拿大使馆发言人回应称，有关人员在宣言启动仪式上诬称中方“任意拘押”加国公民康明凯、迈克尔，这完全是混淆是非、别有用心；中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向加方提出严正交涉。除了加拿大和美国，其它签署宣言的国家还包括日本、英国、澳洲和欧盟几乎所有成员国。

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据路透社今天报道称，加拿大等58国倡议反对任意拘押，中国驻加使馆：“贼喊捉贼”。58个国家外长签署了一项无约束力的声明，谴责加拿大外长马克·加诺(Marc Garneau)所提到的不可接受的行为。加诺在电话中表示，“让人们同他们的家人分离，把他们当作讨价还价的筹码，既不合法也不道德”。他还表示，为此事签署共同宣言还是第一次。

除了加拿大和美国，其它签署宣言的国家还包括日本、英国、澳洲和欧盟几乎所有成员国。

据加诺表示，这一声明不针对任何国家，只是为了向那些拘留外国人的国家以及有可能实施这种做法的国家施加更多的外交压力。但是一名加拿大官员表示，这项倡议是由于对中国、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家拘押外国人的担忧而提出的。

路透社说，在该声明正式发布之前，一位匿名专家在就此事接受中国政府支持的环球时报采访时表示，加方在中国农历新年之际炮制所谓“宣言”，手法十分拙劣，极具挑衅性和冒犯性。中国驻加使馆网站刊登的发言人答记者问并指出，加拿大在华为首席财务官孟晚舟未违反任何加法律的情况下将其拘押已逾两年之久，这才是不折不扣的任意拘押。

据中国使馆的发言人说，“加方一方面标榜自己’坚持法治’、‘反对任意拘押’，另一方面却充当美方帮凶任意拘押中国公民，企图把孟晚舟用作美方打压中国企业的筹码。这种贼喊捉贼的行径是何等的虚伪和卑鄙”，该发言人还称，加公民康明凯、迈克尔因涉嫌危害中国国家安全犯罪被依法逮捕和起诉。中国司法机关严格依法独立办案，充分保障二人各项合法权利。“加方企图搞‘麦克风外交’、在国际上拉帮结伙向中方施压完全是徒劳的，只能是死路一条。” 该发言人敦促加拿大立即释放孟晚舟并确保她平安回到中国，停止以任何方式为中加关系制造新的障碍。