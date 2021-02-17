《华尔街日报》：蚂蚁股权涉江泽民孙及贾庆林婿

《华尔街日报》周二援引消息人士的话报导指，中国官方去年叫停蚂蚁集团上市（IPO）计划，“除了对金融系统风险的担忧和对马云批评言论的愤怒外，蚂蚁IPO被叫停还有一个重要原因：中央政府的一项调查发现，在持有蚂蚁集团股权的层层不透明投资工具的背后，是一个由人脉广泛的中国权贵组成的小圈子，其中一些人与那些对习近平构成潜在挑战的政治家族有关联。”

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报导援引“十几名中国官员和政府顾问”的说法，这里面还有另一个重要原因：蚂蚁集团复杂的股权结构、以及那些有望从这桩原本会是全球规模最大IPO中获益的人，令北京方面越发不安。报导称，当局对蚂蚁集团的股权架构调查发现，由中国前领导人江泽民孙儿江志成创办的博裕资本（Boyu Capital），以迂回方式，透过私募基金“北京京管”持有蚂蚁股权；前政治局常委贾庆林的女婿李伯潭亦通过控制的北京昭德投资持有蚂蚁。报导称，马云的好友也以不同投资工具持有蚂蚁集团，包括复星集团董事长郭广昌、巨人网络董事长史玉柱及中国泛海控股集团董事长兼总裁卢志强。

据知情官员和政府顾问透露，早在去年11月蚂蚁集团IPO被叫停的几周前，甚至在马云10月公开批评当局之前，当局就已在调查蚂蚁集团股权结构。调查发现，蚂蚁集团的股东包括博裕资本，这家私募基金是江泽民孙子江志成与人合伙创立。报导提到不少江泽民人马在习近平打贪行动中遭到肃清，不过江泽民在幕后仍有一定影响力。

报导提及，毕业于哈佛大学的江志成与马云很早就认识，2012年曾协助马云与雅虎（Yahoo）谈判，以自己的博裕资本与中国投资公司、国家开发银行及中信集团共同出资，助马云以71亿美元购回一半Yahoo所持有的阿里巴巴股份。这些公司有着强大的政治人脉，当时，财团还分到阿里巴巴近5%股权作为回报，阿里巴巴2年后赴美上市时更因此获得暴利。

博裕资本2016年成为蚂蚁的早期投资者之一，不过这次所采取的方式比较迂迴，因为博裕在香港注册，当时中国的法规限制“离岸”（也就是中国以外）企业对支付服务的所有权，而支付服务是蚂蚁业务的核心部分。报导指出，博裕资本先在上海设立子公司，子公司再投资一家上海的投资公司，然后由投资公司投资一家名为北京京管投资中心的私募股权公司，后者购买了蚂蚁股份。

报导称，蚂蚁层层投资工具背后的另一个利益方，是由前中共中央政治局常委贾庆林的女婿李伯潭控制的北京昭德投资集团。李伯潭最为人所知的是在2009年帮助在北京故宫附近一栋历史悠久的建筑中建立了私人会所茅台会，这里直到近年来还是太子党和他们支持者常去的地方。

习近平自2012年末掌权以来在中共内部开展反腐运动，以及针对一些党员参加奢华宴会和包养情妇的问题引发老百姓不满。李伯潭的茅台会举办的聚会，被习近平视为有损中共形象。据知情人士透露，习近平在任期早些时候与高级官员的一场会议上说：“你们这些人，不是死在酒桌上，就是死在床上。”

报导称，此外，马云的一些老朋友也透过各种投资工具获得蚂蚁集团的股份，其中包括一些中国富豪，例如房地产大亨卢志强、网路游戏公司董事长史玉柱，以及复星国际共同创办人郭广昌。报导称，习近平并不乐见蚂蚁集团的上市为太子党输送巨大利益。在习近平看来，这无疑会扩大收入差距，损害他消除贫困的努力。江志成和报导中提到的其他蚂蚁集团投资者均不予置评。

报导文末提到，蚂蚁集团现在将进行整改，基本会成为一家需要遵守银行业资本要求的金融公司，但需要一段时间才能完成。有官员透露，蚂蚁集团能否重启IPO目前还不在政府高层的议程内。

《华尔街日报》记者魏玲灵在推特上写道，“在西方，马云一直被视为中国民营企业家动力的缩影。实际上，他早已成为中国抬高政治上有关系的企业的‘特殊交易’经济的一部分。却是一个 ‘红色资本家’。”