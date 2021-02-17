安理会举行新冠疫苗问题部长级会议 联合国呼吁发起全球新冠疫苗接种计划

联合国安理会周三举行新冠疫苗问题部长级视频会议，呼吁各国共同努力，协调进行全球新冠疫苗接种计划；法新社报道，联合国警告，疫苗接种的不平等将给全球造成威胁。美国表示将在月底前向世卫组织支付超过2亿美元的款项。

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法新社称，在这次安理会罕有的聚焦公共卫生问题的部长级会议上，多国呼吁在疫苗接种问题上团结合作。

联合国秘书长古特雷斯在会上提议，由20国集团牵头成立一个紧急特别工作组，筹备建立新冠疫情"全球疫苗接种计划"，并协调计划的落实和集资。

古特雷斯表示，世界迫切需要一项全球疫苗接种计划，这项计划可以将所有科技成果生产能力及财政支援聚集在一起。”古特雷斯表示，二十国集团有能力建立一个紧急工作组，准备一项全球疫苗接种计划并协调计划的实施情及筹集资金。二十国集团峰会预定本周五举行，古特雷斯表示，七国集团可以发挥调动资金的作用”。

古特雷斯强调, 必须保证所有人能够尽快接种新冠疫苗，目前疫苗接种存在地区严重不均衡及不公平现象。10个国家的疫苗接种量占全球总接种量的75%，而130多个国家至今仍未开始接种疫苗。他说，如果任由新冠病毒继续在不发达地区肆虐，病毒将不断变种，可能更易传播及更具致命性，拖延全球经济复苏。

安理会轮值主席国英国外交大臣拉布在会上表示，各国应该协调合作，对付共同的"敌人"。

另外，美国国务卿布林肯周三表示，美国将在月底前向世卫组织支付超过2亿美元的款项。美国一直是世卫最大金援国，上述款项是美国之前已对世卫承诺的金额。

布林肯在安理会视频会议上表示：这是美国履行作为世卫成员国财务义务的重要一步，同时反映美国重新承诺将确保世卫获得必要支持，以领导全球应对这场疾病大流行。

布林肯表示，美国也将对新冠疫苗全球取得机制（COVAX）"提供重要财务支持"。布林肯还表示："所有国家都应提供任何疾病爆发初期起的所有资料"。他说，"从现在开始，所有国家都应参与透明且健全的程序，以应对公卫紧急事件，使全世界尽快并尽可能多地获得资讯。"