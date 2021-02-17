日美军事首脑举行会谈讨论中国《海警法》

日本防卫省统合幕僚监部17日宣布，统合幕僚长山崎幸二与美军参谋长联席会议主席米利17日举行了视频会谈。这是美国拜登政府上台以来日美军事首脑之间的首次会谈。

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双方就中国从2月开始实施的海警法交换了意见。会谈从上午7点开始举行了大概约1个小时。

据日本防卫省方面的消息，两者对于日本周边的安全保障形势展开了磋商，山崎统合幕僚长等指出，从与国际法接轨等观点来看，是绝对不能接受中国方面的认识和做法的。

双方指出：要强化自由和开放的印度太平洋，确认了以日美关系为基础，加强与各国的合作。

从15日起在钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域内作业的日本渔船16日夜晚回到石垣岛港口，搭乘该船的石垣市议员仲间均（71岁）就中国海警局2艘海警舰表示，“受到了中国海警舰“海警1301”和“海警2502”的约26个小时的追踪，也曾接近至距离40至50米的地方。在那种环境中是无法进行安全捕捞的。”中国从2月1日施行允许海警局使用武器的《海警法》。

仲间称，继15日下午渔船进入领海之后，2艘中国海警舰也尾随同时驶入。第11管区海上保安总部（那霸）称，这2艘海警舰留在领海内的时间约达23个小时。据称其间也“一直跟来”。“现在虽然没有进行武力攻击，但是试图以高压的手段把日本渔船从钓鱼岛海域赶出去。”

中国海警舰的引擎声音嘈杂，船长高江洲正一（56岁）回顾称“当时无法进行捕捞”。2月17日进入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的海域的中国海警舰共4艘。