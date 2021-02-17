最严返乡令冲击 中国春运运量跌破1亿人次大关

大年除夕，无法返乡的33岁的农民工杨念连在北京郊区马驹桥镇租的房间里，与家人通了电话。

受中国官方强力推行“就地过年”防疫影响，今年春运旅客运量大跌，其中7天年假的运量预估将跌破1亿人次大关，仅9766.3万人次，不但较去年同期锐减57.9%，更较前年同期剧降71.5%。

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中国农历春节假期7天，到周三结束。近10年来，中国官方颁布的春节假期均为7天。根据中国交通运输部官网资料，公路、铁路、水路，民航均大幅下滑。

2020年底，中国河北、吉林、黑龙江及北京、上海等省市先后出现规模并不大的本土疫情，但是，中国官方随即下达减少元旦及春节期间人员流通的指令。

中国国家卫建委一月20日下令，“返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测”。被网民称之为“史上最严返乡令”，

此后，中国各地政府先后倡导"就地过年"，不少党政机关及公营企业更硬性要求，加上今年1月间推出的返乡须核酸检测措施，使今年春运人数大幅下滑，许多人留在城市过年。

在北京，市政府要求居民在春节期间避免所有“非必要旅行”，北京管制可能是最严厉的，进入或返回北京必须持有临行前核酸阴性证明，抵达北京后再隔离7-14天，同时还要持续两周的“医学观察”。这只是北京的情形，中国各地都有限制旅行的奇招，甚至不少村庄也强令所有返乡探亲的至少隔离两周。

仅春运头3天的1月28至30日，中国铁路的客运量仅有887万人次，较去年同期大幅衰退75%，罕见出现列车停驶的现象；航空方面，不少春运班机乏人问津，航班被大规模取消，导致机票降价求售，预售价创下5年来新低。

各地层层加码，限制流通，导致春运量大跌，许多人畏惧回乡探亲团聚，中国卫建委又责怪地方“层层加码”，不该“乱作为”，要“让春节充满温度”。但是温度已经跌了下去，再也升不起来了。