罗冠聪引消息指华助缅甸建防火墙 在缅港商指现反华情绪 抵制中国货

虽然中国政府否认有协助缅甸筑建互联网防火墙，但流亡海外的社运领袖罗冠聪昨引述「可靠消息」指，缅甸军政府接受中共的「技术支持」建立防火墙，以阻止当地人民接触社交媒体和美国传媒；受到中方支持军政府消息影响，香港缅甸工商协会会长傅晶表示，当地开始有少许反华情绪，抵制中国货。

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缅甸军政府今(17日)凌晨加控已被扣押的国务资政昂山素姬违反《国家灾害管理法》，香港缅甸工商会长傅晶早上接受香港商业电台节目访问时，引述当地同事谈及缅甸最新状况，她表示，军政府仍在实施宵禁，晚上亦会截断网络。

她续称，当地越来越多人参加抗议军事政变的不合作运动，包括公务员，以海关为例，只有约四分之一的员工上班，以致不少货柜被扣起等待清关，影响出入口。

傅晶又说，当地人参与示威的情绪越来越强烈，她在当地营运的工厂，员工出席率逐渐减少，影响运作。她续称，由于有报道指中方支持军政府，当地开始有少许反华情绪，抵制中国货。

傅晶描述的情况，与罗冠聪在不同社交媒体上陈述的情况相若。他昨日在推特和脸书上说，缅甸军政府接受中方襄助筑建类似互联网防火墙，以阻挡当地人连上推特、脸书及《纽约时报》等媒体；更有当中的技术员表示，缅甸政府不可能掌握数千个外国主要网站的IP信息，认为这都是中方技术员所提供。

他续称，当地人民的互联网既断网又有异常：「除了每天凌晨1点至早上9点的封网，同时也有很多莫名其妙、显示错体中文的故障出现在他们的网站和软件上。」

他不相信中方指上周在缅甸关闭国际机场后抵达的中国航班是运载海鲜的说法，认为那是「极权间的互相包庇、支持」，而「中共正在做领头羊」。他续称，网络防火墙不可能一蹴即就，需要长时间筑建，呼吁民主社会合力中断中共对缅甸的支持，以保护民主价值。

缅甸上周初疯传一份未经证实的文件，指中方协助缅甸军政府限网，又展示图片，有中国航班在已关闭的国际机场降落，当中运载的，是中国网络技术人员。中方随即否认，並轉發缅甸中国企业商会的声明，指有关航班是「正常货运航班，运载海鲜等进出口货物，网络上有关消息纯属谣言。」

不过，中缅政府关系密切令不少市民仍然相信网传消息，当地人民连日到中国驻缅甸大使馆前示威抗议，要求北京停止支持军方。另外，来自缅甸18所大学的学生会亦向中国国家主席习近平发出公开信，要求中国「尊重缅甸人民的意愿」。

缅甸本月1日发生军事政变，总统温敏、昂山素姬及全国民主联盟领导人被拘留，军方宣布该国进入紧急状态，为期一年。其后军方大举拘留二百多人，联合国安全理事会欲发表谴责军方声明，但因中国和俄罗斯反对而未能成事。