蔡英文下令更改海巡署225艘舰艇船舷名称ROC上方加TAIWAN

台湾海岸巡防署日前在「国安高层」指示下，以避免与中国大陆海警船混淆为由，下令改变所有舰艇船舷上现有的国号及机关名称的文字涂装，在现有英文字「R.O.C. COAST GUARD」(中华民国海岸巡防队)上方，增加英文「TAIWAN」字样，字体更大，笔画更粗，更为明显。

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到目前为止，海巡署已经调整完成新北舰、谋星舰、台东舰、澎湖舰的国名及机关名称新涂装，未来台湾海巡署225艘大小舰艇，都将全部改成这样的名称。

台湾总统府今天透过脸书贴文证实，媒体报导的这位「国安高层」就是总统蔡英文，贴文指出，在中国单方面推动的「海警法」于2月正式生效后，周边国家的海巡工作比起过去更为吃重；面对「灰色地带冲突」的应对，在船舷上增加明显的TAIWAN字样，能让台湾海巡舰艇有更清楚的辨识，更安全的执法。

总统府脸书透露，去年12月11日， 蔡英文前往高雄主持安平舰下水典礼，在蔡英文结束视察，要上车离开之前，她称赞海巡署官员说，「很好！但如果能在海巡舰艇上涂装TAIWAN，让海巡执法时能够被国际更清楚辨识，就更好。」

除了海巡舰艇新增「TAIWAN」的英文字，台湾现在已经在华航货机机队的机身，陆续改名称，把华航的英文名称「China Airlines」，从机侧前端最醒目位置移到机尾并缩小，原来最醒目位置则写上代表货机的「Cargo」，然后费尽心思把台湾地图隐藏在第一个字母「C」的里面。但这样的做法，台湾独派并不满意，内部还在折冲当中；华航机队的涂装未来是否比照海巡舰艇，新增并放大「TAIWAN」字样，行政院秘书长李孟谚说，要再了解。

国民党立委陈以信表示，海巡署舰艇现有涂装与中国海警船原本就不同，官方称执法上会与中方舰船「混淆」，闻所未闻。他表示，海巡署将「TAIWAN」字样置于ROC的上方，「意义完全不同」，「希望此举没有意识形态的考虑」。

国家政策研究基金会高级助理研究员揭仲说，中国大陆海警船的涂装，在船舷侧边是简体字的「中国海警」加上英文的CHINA COAST GUARD，与台湾海巡舰艇的繁体字「海巡署」加上英文的ROC COAST GUARD有明显区别，被误认的可能性非常低。而且海上巡逻作业，在进入目视范围之前，早就先用无线电确认身分了。

他提醒，海巡舰艇是国家的执法武力，其名称所具有的国家象征性，不下于国军；目前两岸「政治互疑」严重，官方做此决定前，有无对可能的风险缜密评估？例如是否会对两岸海上执法单位在台湾海峡海域搜救上的联系造成不良后果？甚至引发大陆海警船以跨越中线执法作为报复，进而导致两岸冲突风险上升？