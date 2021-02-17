默克尔与鲁哈尼通话对伊朗未能履行核协议表示忧虑

在法英德外长就伊核问题与美国国务卿布林肯举行视频会议的前夕，德国总理默克尔周三与伊朗总统鲁哈尼通电话，对伊朗持续未能履行2015年核协议承诺义务，表示"忧虑"，鲁哈尼周三表示，伊朗无意制造或使用包括核武在内的大规模杀伤武器。

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法新社援引德国总理府发出的一份公告称，默克尔认为，伊朗当局应释放出积极的信号，以增强信任，保住伊朗核协议，争取透过外交途径解决问题。

另据报道，伊朗总统鲁哈尼周三表示，伊朗无意制造或使用包括核武在内的大规模杀伤武器。

据伊朗媒体报道，鲁哈尼在内阁会议上说，伊朗最高精神领袖哈梅内伊和前总统拉夫桑贾尼都曾表示，伊朗不追求核武器，但有权发展出于和平目的核技术。鲁哈尼表示，伊朗加入并履行《不扩散核武器条约》，并一再证明遵守条约和承诺。他强调伊朗无意进行任何隐蔽核活动。

法英德外长周四将与美国国务卿布林肯举行伊朗核问题的视频会议，而国际原子能机构总干事格罗西，也将于本周六前往德黑兰，与伊朗官员进行磋商，寻找双方同意的解决方案，让机构人员可以继续检查伊朗的核设施。

美国总统拜登曾经表示，如果伊朗扭转核进程，美国将寻求重返核协议，但伊朗表示，如果美国希望伊朗履行核协议的承诺就应该先解除所有制裁。伊朗并威胁如果西方不履行承诺，伊朗下周将停止国际原子能机构对当地核设施的部分检查。