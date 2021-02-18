不理北京警告 拜登延续四国联盟

美国当局周四宣布，将与澳大利亚、印度和日本举行四方会谈。以此显示，尽管北京多次警告，美国新总统拜登决定延续针对北京的“四国联盟”战略。

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美国国务院表示，国务卿布林肯将与澳大利亚、印度及日本外长举行会谈，会谈内容包括新冠疫情及气候变化。美国国务院发言人称，这一会谈对于四国联盟共建一个和平开放自由的印太地区、迎接共同面临的挑战至关重要。

四国联盟始建于2007年，日本前首相安倍晋三大力推动，希望四国共同抵御制衡越来越野心勃勃的中国。去年11月，四国在孟加拉海湾举行了规模很大的联合海上军事演习。

去年10月初，美、日、印、澳四国联盟外长东京会议同意联手应对中国挑战，当时刚刚上任的日本新首相菅义伟在和"四国联盟"外长见面时表示，面对新冠疫情的挑战，以"自由开放的印太"战略应对中国的日益蛮横越来越重要。

中国官媒『环球时报』日前警告美国总统拜登，延续“四国联盟”战略将是一个“严重的战略失误”，警告企图限制北京影响力将会冒着“严重战略对抗”的风险。

拜登的国家安全顾问苏利文1月底明确表示将在一定程度上延续特朗普政府的安全战略，他表示，中国企图显示中国模式胜于美国模式，美国和民主国家友邦联手应对中国，将会更有效力。美国应强化自身民主体制，让中国为自己“好战的”姿态“承担后果”。

苏利文还赞扬特朗普政府延续了四国联盟，新政府将“维持和发展这一形式”。