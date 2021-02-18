中国否认支持缅甸军事政变：中方不愿看到缅甸当前局面

近日，有很多诸如“中国在背后支持缅甸军事政变”等说法在缅甸传播，并有缅甸民众因此称要抵制中国货物。对此，中国外交部发言人华春莹2月18日表示，“中方郑重、负责任地声明，网络上有关中方在背后动作的说法完全是谣言，其意图是挑拨中缅关系。”

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会上，有记者提问，“由于有些谣言称中国在缅甸政局变化中支持缅甸军方，缅甸国内反华情绪上升。有人在中国驻缅甸大使馆前抗议，要求中方停止支持缅军方，并呼吁抵制中国商品。你对此有何评论？中方是否担忧在缅中国人的安全？”

华春莹回答说，“对此，中国驻缅甸大使陈海已经接受媒体采访，详细地阐述了中方立场，并对有关谣言进行了澄清。今天我也愿借此机会再次郑重声明，网络上的那些完全是谣言，目的是要破坏、挑拨中缅友好关系。”

华春莹说，“对于缅甸发生的事情，我们已经多次阐述了中方的立场。中国是缅甸的友好邻邦，缅甸民盟和军队同中国都有着友好的关系，出现当前这样的局面是中方不愿意看到的。我们希望缅甸各方以人民的意愿和利益为重，通过对话，在宪法和法律的框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。”她称，“中国的企业和公民在当地为缅甸国家建设和中缅友好合作贡献了力量，我们希望缅甸有关方面采取切实措施保障他们的安全。”