毅力号探测器成功登陆火星 唯一使命 寻找生命遗迹

美国航天局发射的毅力号探测器2月18日以每小时两万公里速度进入火星大气层，七分钟后成功登陆火星。

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经过整整七个月的太空旅行，整整几十年的工作，数百亿美元的巨大投入，“2020火星探索计划”的使命就是为了回答唯一的问题：在地球之外，曾经存在过生命吗？

周四早晨，美国航天局发推表示，火星探索计划旅行完成99.9%! 但是最危险的阶段是最后七分钟!火星探测器整个降落过程操作十分复杂和危险，降落地点—耶泽罗 (Jezero) 撞击坑，地势起伏，风险很高。

科学家认为这一大约50平方公里的撞击坑区域可能隐藏着一个重大秘密：35亿年前，这里曾经是一个大湖，科学家希望在这里找到曾经有过的生命痕迹。参与本次火星探索计划的科学家Ken Williford表示：我们掌握很有力的证据，在很久以前，火星曾经有过生命。美国航天局的任务很明确：采集岩石样本，在红色星球上发现古代生命的痕迹。

星期三，美国航天局谨慎地表示：我们不能保证成功登陆火星。然而，国际标准时间星期四20时30分左右，巴黎时间21时30分左右，毅力号火星车以每小时两万公里的速度穿透火星大气层。然后打开降落伞减速，直到接触火星表面。“登陆成功!” 美国航天局指挥中心爆发出欢乐的呼声。美国航天局旋即发出了毅力号登录后拍摄的第一个火星表面图。

在2030年代，未来的航天者将毅力号的密封管带回地球，以便进行分析，也许最终能够回答几个世纪以来一直困扰人类的问题：“我们是宇宙中唯一的生命吗？”

毅力号火星车是有史以来最大，最复杂的航天运载工具。建造于加利福尼亚传奇的喷气推进实验室，重达一吨，配备了超过两米的机械臂和19个摄像头。

毅力号着陆后，很快发回来第一张火星登陆图像。第一批火星表面样品应于今年夏天开始采集。计划在不同的环境中挖掘一些路线，包括旧湖的岸边以及流入其中的河流形成的三角洲。

2020火星探索计划主管Ken Farley表示：我们或者一如期望，找到生命的踪迹，那将是一个奇迹般的巨大发现；或者我们什么也没有找到，那将意味着整个火星环境无法存在生命。

毅力号是自1997以来登陆火星的第五个探索器，全部为美国发射，其中，于2012年8月6日登陆火星的好奇号探索器至今还在工作。好奇号探测任务原计划两年，后来被无限期延长。2019年10月，美国航天局表示，“好奇”号火星车在火星盖尔陨石坑内发现了富含矿物盐的沉积物，表明坑内曾有盐水湖，显示出气候波动使火星环境从曾经的温润、潮湿演化为如今冰冻、干燥的气候。

人类对火星的兴趣有增无减，中国最近将其“天问一号”探测器送入火星轨道，其中安置着一个无人驾驶机器人，有望在五月左右着陆。