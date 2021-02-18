缅甸军政府网页遭遇骇客袭击

2月18日星期四，缅甸军政府管理的多个与政府、军方有关的网站遭遇骇客袭击，作为对当局连续四个夜晚关闭互联网的回应。澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）专门负责网络安全问题的专家瓦伦（Matt Warren）认为：骇客的攻击行动大概是为了引起公众对缅甸抗议活动的更多关注。

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一个自称为“缅甸骇客”的组织将攻击的目标锁定中央银行网站、缅甸军方的官方网页、国营广播电视台MRTV 、港口管理部门以及食品和卫生安全局等官方网站。骇客组织在其脸书页面表示：他们发起此一攻击行动，是为了“缅甸的正义而战”，如同“在政府网站前发起的一场大规模的抗议示威”。

本月初，缅甸发生军事政变后，抗议活动不断，全国各地数以万计的示威民众连续多日举行抗议，表达了对军事政变推翻昂山素季领导的民选政府的强烈不满。

澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）专门负责网络安全问题的专家瓦伦（Matt Warren）认为：骇客的攻击行动大概是为了引起公众对缅甸抗议活动的更多关注。瓦伦向法新社表示：骇客采取的主要行动包括阻断服务或破坏网站，影响有限。

总部设在伦敦的网络安全监控和互联网治理的非政府组织NetBlocks注意到：星期三凌晨一点，缅甸再次断网，全国联网率降至平时的21%。此前，联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯周三获悉当局向仰光派兵的消息后，对该国暴力事件升级表示了忧虑。