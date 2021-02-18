美国对伊朗政策开始转弯了

2021年2月10日，伊朗人在德黑兰的阿扎迪（自由）广场纪念伊斯兰革命42周年。

美国拜登政府对伊朗政策正在加速调整：同意出席伊核谈判，减轻伊朗外交官出入美国限制，撤销特朗普政府寄给联合国恢复国际对伊制裁文件等等。

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伊朗最近威胁，如果美国政府不取消2018年对其实施的经济制裁，再过几天如期实施去年12月通过的一项法令：限制国际能源机构专家根据『伊核协议』检查其核设施以及一些被怀疑用于发展核武的军用设施。

为此，当年参加与伊朗核谈判六国中的四国，美国，法国、英国，德国外长星期四紧急磋商后发表文告，一方面警告伊朗如果限制国际核检查，将“非常危险”，另一方面则表示，美国国务卿布林肯表示，只要伊朗严格遵守『伊核协议』，美国就会与伊朗展开对话。

星期四出现了几个重要迹象：

美国接受欧洲邀请，参加伊朗出席的谈判。美国国务院发言人周四表示，美国接受欧洲联盟邀请，与相关各方共同在伊朗出席的情况下就伊朗核问题进行谈判。美方表示，这一谈判指的是六加一谈判。所谓六加一谈判，指的是法国、美国、英国、俄罗斯、中国、德国与伊朗的限制核计划谈判。六加一谈判于2015年达成『伊核协议』，但特朗普政府后来单方面退出，并于2018年全面恢复对伊制裁。

美国宣布减轻对伊朗外交人员来往纽约限制。特朗普政府曾规定，包括伊朗外长在内的所有伊朗外交人员，只能在联合国总部及其附近几个街道出入，明确规定伊朗外交人员从肯尼迪机场进入纽约以及从纽约前往肯尼迪机场的路线。根据拜登政府最新决定，从今以后，伊朗外交官可在纽约及周边地区自由活动，

美国致函联合国，撤销去年九月特朗普政府寄给联合国安理会关于重新向伊朗施加国际制裁的文件。美方在这一最新寄出的函件中指出，国际对伊朗的制裁已通过联合国2231号决议案取消，因此，多数安理会成员国认为，特朗普政府九月份宣布对伊朗重新施加国际制裁是无效的。

这是否意味着美国将一如伊朗方面所希望，全面取消特朗普政府恢复的对伊制裁，作为交换，伊朗将严格遵守『伊核协议』限制伊朗发展核计划的规定？可能将取决于未来与伊朗的谈判。