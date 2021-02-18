美媒：江泽民孙、贾庆林婿秘密投资蚂蚁惹习近平不满

阿里巴巴旗下蚂蚁集团去年上市计划急煞车，惹来市场众多猜测，美国传媒《华尔街日报》昨提供一个新想法，该报引述消息报道，中国政府在调查蚂蚁股权结构后发现，前国家主席江泽民的孙子江志成，以及有「江派上海帮」之称的中共政治局前常委贾庆林的女婿李伯潭等「江派」人物以及其他「红二代」均是蚂蚁的秘密投资者。

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该报称，中国限制离岸或中国以外的公司不能投资支付业务，但与阿里巴巴集团创办人马云交情匪浅的江志成，其创办的「博裕资本」在港上市本应不能入股蚂蚁，但它却利用迂回的方法投资蚂蚁。方法是先在上海成立名为「博裕广渠陶然（上海）投资管理合伙企业」的子公司，再透过这间子公司投资一家上海投资公司，再由这间公司投资一家名为北京京管投资中心的私募基金，最后由这私募基金出面投资蚂蚁。

该报续称，蚂蚁分别于2016年和2018年集资45亿美元和218亿美元，「北京京管」皆有参与，而「北京京管」最终持有蚂蚁近1%股权，成为蚂蚁十大投资者，但在蚂蚁的招股书中，没有披露博裕与北京京管的关系。

另一名蚂蚁秘密投资者是贾庆林的女婿李伯潭，李是北京昭德投资(Beijing Zhaode Investment Group）的控制人，报道指，昭德同样利用博裕的方法，透过多层控股，最后以上海众付股权投资管理中心负责投资蚂蚁。

据报，若蚂蚁于去年成功上市，马云和蚂蚁高层，以至相关「红二代」均可从中获得数以十亿美元计的收益；加上潜在受益权贵多为中国国家主席习近平刻意打压的「上海帮」、「太子帮」等政敌，习近平不愿见到此情况；另外，习亦认为，上述人等籍蚂蚁上市赚取丰厚利润，会进一步扩大中国的贫富悬殊，削弱其灭贫措施效果，故在蚂蚁上市前夕叫停。报道补充，习近平并非介意「江派」藉上市赚取利益后向「红二代」作出利益输送。

报道又引述了解调查情况的官员表示，蚂蚁集团的整改将需要一段时间才能完成。其中一位官员更表示，该公司能否重启IPO，目前还不在政府高层的议程内。