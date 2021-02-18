美日印澳四方安全对话会议呼吁缅甸回归民主

由美国、日本、印度和澳大利亚组成的"四方安全对话"（Quad）周四举行电话会议。美国国务院表示，美国联合日印澳一致呼吁缅甸必须迅速回归民主。另外，英国和加拿大宣布制裁缅甸军方将领。

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法新社消息，美国国务院发言人普赖斯表示，国务卿布林肯在首次参与的"四方安全对话"会议上强调，缅甸迅速重新恢复民选政府的必要。美国国务卿布林肯与日本外相茂木敏光、印度外长苏杰生及澳大利亚外长潘恩举行进行电话交谈后表示，加强该地区民主应为优先要务。

缅甸军方逮捕了包括诺贝尔奖得主昂山素季在内的民选领导人，并宣布为期一年的紧急状态，指责去年11月大选舞弊。选举委员会驳回了军方的指控。

日本在去年10月在东京举行由四方安全对话4国外长亲自参与的会议，四方对话被视为平衡中国日益强大军事和经济实力之举。周四举行的线上会议是美国新任总统拜登上任以来的第一次。

日本外相茂木敏光表示，"随着现有国际秩序在各个领域不断遭受挑战，我们这些共享基本价值观并坚定致力于在法治基础上强化自由与开放的国际秩序的国家，将扮演越来越重要的角色"。茂木敏光表示，4国部长也达成共识，强烈反对诉诸武力的行为。

4国外长并就共同应对新冠疫情及气候变化等议题举行磋商。四国外长并同意今后至少一年举行一次安全对话会议。

去年10月，美、日、印和澳大利亚四国外长在东京举行会议，就如何应对中国在该地区的扩张进行磋商。时任美国国务卿蓬佩奥呼吁建立4国联盟，共同遏制中国在该地区的扩张。

另据报道，英国和加拿大先后宣布制裁缅甸军方将领，要求他们为发动政变夺权承担责任。

英国表示，将对缅甸国防部长、内政部长和内政部副部长实施冻结资产和旅游禁令，并将采取进一步措施，防止英国对缅甸的援助间接支持缅甸军政府，英国并将阻止英国企业与缅甸军方的合作。

英国外相拉布表示，将会与国际盟友一道追究缅甸军方侵犯人权的责任，并为当地人民寻求正义。

加拿大外交部也表示，将会对9名缅甸军官实施制裁。加拿大认为，这次政变导致大规模拘捕、使用武力和限制民主自由。

另外，联合国独立调查员接受美联社访问时表示，部署在缅甸的若开邦边境地区士兵正转移到多个城市部署。联合国调查员担心当地局势升温，导致流血冲突。