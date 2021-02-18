G7领导人峰会拜登将聚焦应对疫情与中国挑战

由英国首相约翰逊主持的七国集团(G7)视频峰会今天举行，应对新冠疫情将是会议的重点议题。首次参加七国集团领导人会议的美国总统拜登除了讨论疫情及新冠疫苗问题，还将聚焦中国的挑战。法国总统马克龙提议各国将3%到5%的疫苗提供给非洲。

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这将是美国总统拜登上任以来，首次与各大国领导人举行会议。白宫发言人普萨基周四表示，拜登会将重点放在全球应对新型肺炎疫情大流行，包括生产疫苗、分发物资，拜登还将与各国领导讨论全球经济复苏、更新全球角色以应对包括中国带来的经济挑战。

G7由美国、英国、德国、法国、日本、意大利及加拿大等七大工业国组成。

此前据英国首相办公室表示，周五举行的七国集团视频峰会的主题是推动全球新冠疫苗公平分配、讨论疫情后的各项复苏计划及如何预防未来的流行病。这将是七国集团领导人自去年4月以来的首次“聚会”。

法新社报道，法国总统马克龙接受英国媒体访问时表示，建议发达国家从各国拥有的疫苗中拿出3%到5%支援非洲。马克龙并表示，德国总理默克尔已经表示同意这一建议。马克龙将在今天举行的七国集团峰会上提出有关的建议。马克龙说，各国从库存的疫苗中拿出3%到5%支援非洲，此举不会影响各国接种疫苗的整个节奏，甚至不会延误各国一天的接种时间。