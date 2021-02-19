七国集团峰会承诺向贫穷国家提供疫苗款项增至75亿美元

七国集团领导人周五举行的线上会议承诺，向全球最贫穷国家提供疫苗款项增至75亿美元。七国集团领导人首次与美国新总统拜登举行的峰会承诺让2021年成为重回多边主义的转折的一年。拜登宣称："美国回来了"，"跨大西洋联盟回来了"。

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法新社消息，在入主白宫一个月后，奉行与前任总统特朗普截然不同的外交政策的拜登与七国集团领导人举行首次会议。拜登首先参加七国领袖视频会议，与来自法英德，意大利，日本，加拿大和欧盟的领导人进行视频会议。会议以应对新冠病毒大流行为主要议题；拜登随后在慕尼黑安全会议上发表讲话。

拜登宣称，"我给世界带来一个明确的信息：美国回来了，跨大西洋伙伴联盟回来了"。

七国集团峰会同意针对新冠病毒疫情加强合作，并承诺对世界最贫穷国家接种疫苗的援助资金增至75亿美元，确保有需要国家得到疫苗。声明承诺，将加强世界卫生组织领导和协调作用，加快全球疫苗的研制和分发，与产业界联合增强疫苗制造能力，增强信息共享， 保证疫苗的公平合理分配。G7声明称，"发挥我们民主，开放经济和社会的优势和价值观，我们将共同合作，让2021年成为多边主义的转折点，并推动复苏提升我们人类健康，发展繁荣。

除了合作应对新冠疫情，七国集团领导人还讨论了气候变化议题，承诺将全球气候变化和增强生物多样性作为计划的中心，实现清洁能源转换，不迟于2050年实现凈零排放。七国集团领导人将在今年6月英国举行的峰会上讨论达成具体行动方案。