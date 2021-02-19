华春莹发言人一句话惹得爆笑如雷

中国外交部发言人华春莹2月18日回答记者提问时反问了一句，为什么“中国人不可以使用推特和脸书”？出乎许多人意料，听闻者哭笑不得。

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事情的起因是，美联社与美国智库大西洋理事会合作调查的结果显示，中国政府通过推特，脸书、YouTube等社交网络，散步大量虚假消息，把有关美国制造病毒的谣言从社交网络散布到世界各地。

问题出在中国外交部发言人华春莹对相关问题的回答上。2月18日，当有记者就美联社报道提及“中方制作并传播关于美国制造新冠病毒作为生物武器的故事”。并指2019年以来，“中国在推特和脸书上的外交账号数量分别增加了三倍和两倍“，请问中方对此有何评论时？华春莹的回答网民形容是“爆笑如雷了”，为何惹得爆笑如雷，原来华春莹有一段这样的回答：

“说到推特账号数量，不知道他们有没有调查过有多少外国媒体和外交官使用微信、微博？为什么外国人可以使用中国的社交媒体平台，而中国人就不可以使用推特和脸书呢？这只是增加一种同外国民众分享信息、沟通交流的渠道而已”。

华春莹问得似乎很天真，许多网民对华发言人的反应很吃惊：

品葱网站有网民写道：“爆笑如雷了，华春莹质问美国，为什么中国人就不可以用推特，脸书呢？”

“我也想问啊，为什么中国人就不可以使用推特和脸书啊？”

“党和国家是为了人民好，不让他们受西方文化的侵袭。你怎么就不懂呢？修墙也是为了普通人好。”

“上推特被关八个月的那几个寻衅滋事罪不知道放出来没有？”

众所周知，在中国，推特，脸书，谷歌等都是被禁止使用的，少数试图了解外界信息的人必须冒着风险“翻墙“，一不慎还会发生如上面网民所说，被以寻衅滋事抓去关押判刑。但是，与一般中国人无法注册推特脸书使用谷歌不同，中国官方人员，外交官，环球时报总编胡锡进，尤其是外交部发言人可以正大光明地在西方社交网络注册，发言，任意转发。

美联社的前述报道提到，疫情假消息对中国外交部有好处，在中国，外交部发言人赵立坚等官员累积愈来愈多粉丝，推特帐号的跟随者也暴增。赵立坚推特帐号现在约有88万个跟随者。据该报道说，这群跟随者有多少是真用户、多少是假帐号，引发疑虑，中国外交部则称这是毫无根据的揣测性说法。

三问美国

华春莹发言人近几日特别活跃，除了明知故问，质问中国人为什么不可以使用推特和脸书引发”爆笑如雷“，外，2月18日还就病毒溯源问题“三问美国“，三问的要旨就是质问为什么美国不开放对其原始数据进行调查？

世卫专家不久前结束对中国的调查，其中有专家返回来后对媒体表示，他们在调查时无法获得中国的原始数据。

美国因此要求中方必须提供原始数据，美国国务卿布林肯18日还表示，任何国家都得提供原始数据，这意味着美国自不例外。

但是华春莹“三问美国”，以“国际媒体”或“美国媒体”报道的名义引出，一，重申中国王毅部长之前所说的新冠病毒2019年下半年就已经在世界多地多点出现；二，称美国2019年秋季部分流感死亡病例，实际上可能是新冠肺炎；三，美国一处生物基地的问题……华春莹最后质疑：“美方可不可以提供所有的相关原始数据？”

分析人士认为，中方的反应与世卫专家武汉溯源调查后反而引起外界对中国更多质疑有关，甩锅美国，并举出美国媒体早已公开报道并经解释纠正的陈旧内容，沿着赵立坚发言人曾影射美军把病毒带到武汉的阴谋论路线往前走，目的是为了转移视线。但效果恐怕不好，给人以欲盖弥彰的感觉。北京如想平息外界质疑，只有如实提供原始数据，允许真正意义上的国际独立调查，而不是安全人员前后簇拥，要求去云南蝙蝠洞调查也不得满足。

“种族灭绝强迫劳动在中国是世纪谎言”

加拿大总理特鲁多16日说，正在与国际社会多个盟国商榷是否把中国政府对新疆维吾尔人的镇压列为“种族灭绝”。他说，使用“种族灭绝”这个词是非常重大的事，这个词在国际社会有明确的指证。特鲁多还补充，“但是毫无疑问，中国新疆发生了大规模严重侵犯人权的行为，我们非常焦虑。”

欧美国家，以及众多的国际非政府组织指责新疆存在大规模集中关押穆斯林问题，在特朗普政府与拜登交接前，美国国务院以“种族灭绝”表述对新疆维吾尔人的镇压。加拿大保守党目前要求政府将中国当局在新疆的做法列入“种族灭绝“，而美国议员提交了修订版“维吾尔人强迫劳动预防法案”等等。

现在的问题是，北京如果否认新疆不存在大规模关押镇压打压穆斯林的问题，就应该向外界开放现场独立调查，联合国高级人权署，包括法国总统马克龙在内的欧美国家领袖已多次表达类似愿望，但是中国一直拒绝国际独立调查团去新疆现场调查。

不仅无法前往调查，还遭中国外交部发言人华春莹倒打一耙，华春莹在2月19日记者会上称，“种族灭绝”“强迫劳动”在中国是世纪谎言，在加美澳是曾经的现实存在。

观察人士评论，华春莹混淆了历史和现在，国际社会要求调查的是新疆现在是否存在种族灭绝和强迫劳动的问题，而她却以他国历史上存在过类似罪行来搪塞。

揭发他国的“丑恶历史”无法掩盖中国新疆正在发生的问题。