原奥运大臣桥本圣子出任东京奥组委主席

由于蔑视女性的发言，原东京奥运会、残奥会组委主席森喜朗辞职，东京奥运会和残奥会组织委员会18日召开理事会等会议，选出原奥运相桥本圣子（56岁）担任新主席。

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桥本圣子1964年10月5日出生于日本北海道勇払郡早来町（现安平町），日本女性政治家。她是日本前竞速滑冰运动员、自行车运动员，是罕见的曾经参赛过4届冬季奥运会和3届夏季奥运会的资深运动员，在1992年获得阿尔贝维尔冬季奥林匹克的速滑1500米铜牌，她还作为自行车运动员3次参加夏季奥运。她总共7次在奥林匹克运动会出场，桥本圣子在1995年当选参议院议员，96年最后一次参加了亚特兰大奥运会之后引退。她历任日本奥林匹克委员会（JOC）副会长和日本滑冰联盟会长等。2019年9月，作为奥运担当大臣首次入阁。

东京奥运会、残奥会组委会是公益法人，根据大臣规范，禁止公益法人干部的兼职。为此，桥本就任奥组委主席后，将辞去奥运担当大臣，她的后任由丸川珠代参议院议员(50)再次担任。

丸川珠代为日本女性政治家、前朝日电视台播报员。自由民主党所属的参议院议员（当选2期）。曾经担任过厚生劳动大臣政务官、参议院自民党政策审议会长代理，以及第三次安倍改造内阁的担任奥运相。

桥本在就任后的记者会上提出了“新冠疫情对策”和“男女平等”的问题，称“我的任务是实现安全最优先的奥运，改变社会氛围。将带着紧迫感工作，致力于恢复国民对组委会的信赖”。首相菅义伟在官邸向媒体表示：“希望她向着受到国民和世界欢迎的安心安全的奥运而尽自己的全力。”

桥本圣子原本不打算推出自民党，但是在野党批判她留在自民党内会违反国际奥林匹克委员会的“政治的中立性”的原则，因此桥本圣子决定脱离自民党。