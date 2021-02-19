拜登直指北京破坏规则经济滥用

七国集团峰会与慕尼黑国际安全视讯会议讨论问题诸多，但最重要的经济和安全问题却指向中国! 美国总统拜登强调七国集团与中国“经济滥用”作斗争；北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁成员国高度团结，警惕中国给大西洋两岸造成安全后果。

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首次出席慕尼黑国际安全会议的美国总统拜登呼吁与中国不遵守经济规则作斗争，他说，所有人都必须遵守同样的规则，他警告说，中国正在通过施加压力企图滥用经济规则，“从而破坏国际经济体系的基础”。

拜登的讲话被认为与前任特朗普针对中国的经济路线一致。这一点从他的财长耶伦周四相关表态可见一斑。耶伦表示，将继续维持前任特朗普政府对中国实施的惩罚性关税。

拜登同时指控俄罗斯企图破坏欧盟和大西洋联盟的团结，与前任不同，拜登明确表示，不会考虑邀请俄罗斯重新参与七国集团峰会。俄罗斯占领克里米亚之后，俄罗斯被从当时的八国集团开除，八国集团重新成为七国集团。

出席慕尼黑国际安全会议的北约秘书长斯托尔滕贝格则表示，面对日益强势的中国，北约成员国必须紧密团结。他指出，中国的强势将对跨大西洋安全带来后果。他说，中国势力上升对大西洋两岸安全、繁荣、以及生活方式的潜在后果是我们必须面对的严重问题。

面对中国，七国集团领袖周五形成共识：联手对抗中国“反市场规则”的政策和行为，保障国际商贸多边化和公平。

七国在发表的联合声明中指出，七国领袖将就采取何种具体措施处理反市场规则的政策和行为进行协商，七国将在其他重大国际问题方面进行合作。七国支持一个开放的经济和社会。

七国集团包括德国、加拿大、美国、法国、意大利、日本和英国，GDP总额大约400000亿欧元，略略小于全球GDP总值的一半。