美变种新冠病毒感染超过1500例 专家称变种病毒将成为美国主要新冠病原体

近期，美国单日新增新冠病毒感染病例数显著下降，但变种病毒的感染病例却呈大幅上升趋势：根据美国疾病控制与预防中心（CDC）18日发布的数据，美国至少有1549人，感染了英国、南非和巴西变种病毒。专家称今年春季变种病毒将成为美国主要新冠病原体。

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CDC数据显示，目前美国50个州和华盛顿特区，有39个州已出现至少1549例变种新冠病毒感染病例：其中1173起为英国变种病毒；南非变种病毒出现在9个州和华盛顿特区，共发现21起病例；在4个州中，共发现5个感染巴西变种病毒的病例。《华尔街日报》则报道称，传染性更强的英国变种病毒，已在美国41个州和华盛顿特区发现，其中佛罗里达州就占了四分之一以上病例。

CDC说，目前的状况并不代表在美国传播的此类病例总数，而仅代表通过分析阳性样本发现的病例数。

美国国家过敏症和传染病研究所所长、美国政府首席新冠病毒抗疫专家福奇（Anthony Stephen Fauci）坦言：“根据预测，到今年3月底，英国新冠病毒变异株，极有可能在美国占据新冠疫情支配地位。”有线电视新闻网（CNN）医疗分析师温麟衍(Leana Wen)表示：疫情数据减少是好事，“但我很担心变种病毒，因为我们已看到其他国家的变种病毒疫情大爆发。”另有专家表示，英国B.1.1.7变种病毒株可能在今年春季成为美国主要的病原体，这也是专家提醒美国人，即使各州州长放宽防疫规定，也别松懈防疫的原因。