美台官方合作破获跨国集团利用免签证待遇赴美卖淫并通报加澳等国
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经由美国「海关暨边境保护局」通报，台湾警方近日破获一个跨国卖淫集团，发现集团利用美国对台湾的免签证优惠待遇，媒介年轻女性前往美国卖淫，两年来已经有五十多名年轻女性透过这个管道前往美国赚皮肉钱。
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这事起源于美国海关暨边境保护局，发见不少台湾年轻女性一个人前往美国，没有薪资证明或入学许可，其中甚至有人从美国出境后再入境。于是过滤2018年1月到2020年2月曾入境美国的五十多名可疑台湾女子，拦截其中再入境的14人调查，其中有人坦承前往美国卖淫。
美国在台协会(AIT)去年六月把相关的情资转给台湾，经刑事警察局国际科追查，这个月4日在台北市万华区逮捕主嫌林姓女子，陈姓男子，及车夫林姓男子，三人都已认罪。
警方调查发现，31岁的主嫌林姓女子和美国色情应召华人业者合作，上网替想要前往美国的台湾卖淫女性申请美国旅行授权(ESTA)；从事酒店小姐经纪的29岁陈姓男子负责在脸书、IG、推特、微信张贴广告，强调「赴美高薪工作」。
警方查扣计算机发现存有「美国通关指导原则」，教导女子入境时保持镇定，面对美国官员询问可回答访友。台湾警方也发现，除了美国，这个集团还中介女子前往多伦多、温哥华及雪梨、墨尔本卖淫。
台湾警方透露，台湾加入美国免签证计划多年，只要没前科、在美国没有犯罪纪录或没有被美方列入黑名单，经上网申请，可持台湾护照前往美国观光或从事商务90天；犯嫌利用台美之间的入境惠待遇媒介性交易，引起美方重视，台湾将协助美方追查在美国的应召业者，并将情资通报给澳洲与加拿大。
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