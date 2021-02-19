美国谴责缅甸军方针对示威民众的武力行为

在缅甸发生首位示威者中弹身亡时间后，美国周五呼吁缅甸军政权不要使用武力，美国并再次要求军方放弃权力。联合国秘书长也透过发言人表示，针对和平示威者使用暴力不可接受。和平集会权必须得到充分尊重。

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法新社消息，美国国务院发言人普瑞斯周五表示，美国严厉谴责缅甸军方针对民众的所有武力行为，美国对缅甸军方重申，不要对和平示威的民众使用武力。

联合国驻缅甸协调员办公室周五确认，缅甸一名20岁的女性示威者在2月9日参加游行期间中弹，周五不治身亡。这名女性示威者名叫苗兑兑凯（Mya Thwate Thwate Khaing），2月9日在缅甸首都内比都参加游行时遭子弹击中头部，此后一直生命垂危，最终于当地时间周五上午11时在内比都的一家医院宣告不治死亡。

缅甸警方否认在9日应对内比都的游行活动期间使用实弹，但当地医院的医生表示，除苗兑兑凯外，还有两名示威者也被子弹击中受伤。

这位在示威中中弹死亡的女性已成为缅甸抗议军政权示威活动的象征。中弹当天距离她的20周岁生日只差两天。其家人表示将在本周日举行葬礼。

另外，联合国秘书长古特雷斯周五也通过发言人表示，对这位女性示威者的去世感到悲痛和不安，并向她的亲属致以慰问。

联合国秘书长副发言人哈克重申，“针对和平示威者使用暴力不可接受。和平集会权必须得到充分尊重。有关安全部队人员持续实施暴力、威胁和骚扰的报告极其恶劣。此类行为必须停止。”

联合国驻缅甸协调员阿尔姆格伦也向苗兑兑凯的家人和朋友致以最深切的慰问。他表示，“鉴于抗议活动仍在持续，我们呼吁缅甸军队和警察尊重人权，避免向包括女性和女童在内的示威者使用武力。”

阿尔姆格伦表示，“联合国对越来越多的人员在缅甸遭到监禁深表关切，仅在过去九天就有超过350人被捕。联合国正密切追踪600多名遭到关押的人员的情况，并呼吁立即将他们释放，其中包括政治人士和国家官员、活动人士和民间社会成员、记者、僧侣以及学生。”