香港失业率7% 创17年新高 料续攀升至年中

受疫情冲击的香港经济仍然疲弱，失业情况持续恶化，以致最新失业率升0.4个百分点至7%，创近17年以来新高，25.3万人沦为失业大军；另外，同期就业不足率亦升0.4个百分点至3.8%，更是深受沙士(中国称非典型肺炎)打击的2003年中以来的高位，受影响人数达14.8万。官员承认劳工市场仍受压，学者更预期失业率稍后或会升至约7.5%，促财政司在下周公布的财政预算案推提振措施，以免香港出现通缩。

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政府统计处昨(18日)午公布，经季节性调整的失业率由去年10月至12月的6.6%，上升至11月至今年1月的7%，仅较上一次高位的2004年2月至4月时的7.1%略低零点一个百分点。各行业中，与消费及旅游相关行业（即零售、住宿及膳食服务业）最受打击，失业率升0.7个百分点至11.3%，就业不足率更大升至6.6%的纪录高位。若按年龄计算，24岁或以下的年龄层失业率持续破16%，较其他年龄层更受冲击。

劳工及福利局长罗致光表示，最新的就业人数较上一个期间下跌0.5%至约363万人，而受疫情影响的经济活动仍需时回复正常，劳工市场短期内仍会受压。事实上，失业综援个案持续上升，上月升至接近二万宗，按年增约57%。

经济学者和经济分析师一般认为，失业率仍未见顶，因为中港仍未通关，经济衰退未止，加上不少雇主会在农历年过后才裁员，失业率会攀升。当中，浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才预料，下次失业率或会升至约7.2%；中文大学商学院高级讲师李兆波则估计，失业率稍后或会升至7.4%至7.5%。李更预料，随着疫苗接种计划即将开始，香港与深圳通关可期，但与邻近地区的「旅游气泡」计划不可能在年中前实现，即旅游和零售每月损失的百多亿元仍会持续，相信失业率要在本年第三、四季才有可能回落。

李兆波又说，失业人口突破25万，或令市民的消费意欲降低，建议港府推出失业援助金，以提振市民消费气氛与民生相关行业，以免出现通缩。