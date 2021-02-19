高检高官王松苗空降香港中联办 大规模换班启动

中国中央政府驻港联络办公室将会进行换血，而征兆之一是中联办秘书长一职已静悄悄地由原最高人民检察院办公厅主任王松苗接替。时事评论员刘锐绍认为，以兼具政法和传媒背景的王松苗出任中联办「大管家」，是期望更好地向港人宣示政策，这可收短期政治效果，但长久不会牢固。

广告 继续浏览后续

另外，作为中央驻港三头马车之一的外交部驻港特派员，亦会出现人事变动。外交部网页显示，出任外交部驻港特派员四年多的谢锋，将会返回北京出任外交部副部长，接替卸任的郑泽光，分管政策规划、美大和拉美地区事务以及翻译工作。不过，驻港特派员公署的网页仍未更新资料，特派员一栏上仍是现年56岁的谢锋，而当局亦未公布新任特派员人选。

中国港澳系统去年经历大换班，港澳办和中联办这两办主任履新前都没有香港工作经验，以致可以更没有负担地执行中央政策，而建制派传媒《香港01》早前报道，中联办将出现「海啸式」的大规模人员轮换，人数可达编制一半，规模之大，历来罕见。

及至昨(18日)天，有建制派传媒报道，中联办网页显示，中联办秘书长一职已换上王松苗，以接替另有任务的文宏武。这是继被视为「习家军」的原广东省委常委、纪委书记施克辉1月担任中纪委驻国务院港澳办纪检组组长之后，港澳系统又一高层调整。至于卸任中联办秘书长的文宏武，据了解，将会在港领导筹建跨媒体的「文化央企」。

现年52岁的王松苗，是安徽岳西人，中国政法大学法学博士，曾出任最高人民检察院干部、该院检察日报社总编辑、高检计划财务装备局局长，2016年至去年担任高检办公厅主任兼新闻办主任。他当时接受访问时曾表示，办公厅牢记国家主席习近平「身在兵位，胸为帅谋」的教诲。

时事评论员刘锐绍指出，「两办」其实都是要落实牢牢掌握香港管治权这北京原则，而王松苗兼具政法系统执行指示和传媒经验，可以更好地以法律包装和走程序，并打好宣传战。他解释，中共欲藉《港区国安法》来掌控香港的管治权，但在教育和行政事务上未必凑效，故需要王松苗这类人对外宣示和解读。

但他补充，中共这手法，短时间内可能会有人信服，但若「本质」仍是实行封建或高压管治模式，长远难以令深受现代文明民主、自由和人权思想的港人接受，相信其政治成果不会牢固。