中共为何高调纪念华国锋 毛新宇罕见现身

被指定为毛泽东接班人的中共前主席华国锋被迫下台后一直默默无闻，2008年逝世后几乎被人遗忘，星期六，中共当局高规格纪念华国锋诞辰100周年。

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许久不露面的毛泽东之孙毛新宇也出席了华国锋诞辰百年纪念大会。毛新宇曾是中国一些媒体追逐的目标，他喜欢讲“我爷爷的故事”，出席一年一度的“两会”时的零星话语常常成为坊间笑谈，据称这让中共最高领导人不悦，近年来他已很少公开露面。

中共中央常委王沪宁发表纪念讲话。王沪宁历数华国锋参加革命历史，直到“一举粉碎四人帮”，“挽救了党，挽救了中国社会主义事业”。他称“党和人民永远不会忘记他做出的重要贡献”。对于之后的历史，王沪宁简略提过，称“他在老一辈革命家的支持下，拨乱反正，恢复党和国家政治生活的正常秩序”。

王沪宁简单地提到华国锋1980年9月不再兼任国务院总理，1981年6月不再担任中共中央主席、中央军委主席那段历史。熟悉中共政情的观察人士指出，毛泽东死后中共政坛事实上发生了两场不动刀枪的政变，一场是毛指定的接班人华国锋一举逮捕了包括毛的妻子江青在内的“四人帮”，华由此成为中共史上唯一一个身兼中共主席、军委书记与国务院总理的“英明领袖”；但是好景不长，邓小平等一批文革受害的前共产党领袖迫使华国锋交权，国务院总理由赵紫阳替代，而中共中央主席则由胡耀邦担纲，邓小平以党的副主席的名义掌控中国，正式终结毛泽东时代。

华国锋的名字与“两个凡是”连在一起，两个凡是的内容是：“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”，这成为邓小平要他下台的罪名，邓实质掌权后的法则是“四个坚持”，即：“必须坚持社会主义道路；必须坚持无产阶级专政；必须坚持中国共产党的领导；必须坚持马克思主义、毛泽东思想。”邓反对彻底清算毛泽东，坚持三七开，而“四个坚持”最终成为中共改革旗手--前中共总书记胡耀邦和赵紫阳前后倒台的魔咒，这也解释了邓小平为什么会在1989年6月3-4日间会对要求启动中国民主化的示威者下令屠杀。

华国锋通常被视为是毛末代过渡性的中共领导人，邓小平取而代之后，启动了中国的改革，但官方话语有意忽略中共八十年代大力推行改革的胡耀邦和赵紫阳。也有的分析认为，华与邓交接的时代正是中国经济社会全面崩溃的时代，不改革没有出路，安徽、四川等地农民私下开始承包土地，当地民间流行“要吃米，找万里，要吃粮，找紫阳”的民谣，邓小平顺势发动了农村改革，启动了中国现代化进程。

“讲老实话，是老实人”

已故的曾担任过毛泽东秘书的李锐为《历史转折中的华国锋》一书写的序言曾这样评价邓小平、陈云、华国锋：“邓、陈都是参与毛泽东时代高层政治角逐过来的人，特别是邓，他是得了毛整人手法真传的人，他们都是政治老手。比较而言，华国锋要务实一些，在党内也远不如他们有盘根交错的背景。”

北京高调纪念华国锋百周年，一些分析人士认为与习近平高调纪念中共建党百周年，以及为自己在20大顺利延续权力铺垫有关。习需要拉拢中共各方势力，一度被习冷落的毛新宇等红二代人物现身似乎说明了这一点。而且，从观念上，习似乎不认为毛时代与邓时代有重大区别，他曾经表示，不应把中共统治的后三十年与前三十年割裂开来看。

北京高调纪念华国锋也被视为是“为习所用”，王沪宁的讲话突出了这一点。他在讲话中说：“我们纪念华国锋同志，就是要学习他党性坚定、对党忠诚的政治品格”，然后把这一“政治品格”转到效忠习近平身上：

“不论时代如何发展、条件如何变化，对党忠诚始终是第一位的要求。广大党员、干部要按照习近平总书记要求，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。“

王沪宁接下来继续使用排比句：“我们纪念华国锋同志，就是要学习他坚守初心、心系人民的深厚情怀”。随之强调：“广大党员、干部要按照习近平总书记要求，不忘初心、牢记使命，始终坚持以人民为中心，时刻关注人民安危冷暖，为人民群众做实事、办好事、解难事，不断让人民群众共享改革发展成果，不断把人民群众对美好生活的向往变成现实。”

王沪宁还称毛泽东评价华国锋“讲老实话，是老实人”，要求“广大党员、干部要按照习近平总书记要求，坚持修身律己、慎终如始，时刻自重自省自警自励，做到慎独慎初慎微慎友”。

习近平在毁掉邓小平确立的中共最高领导人十年一换、接班人隔代指定等不成文的党规后，把是否忠诚于习核心，“讲老实话做老实人”作为要求中共干部的最高标准。