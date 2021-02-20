中国网民不信中印边境冲突中方仅死4人 遭逮捕

中国一名网民质疑官方有关4名中国军人死于中印边界致命冲突的说法，而遭警方逮捕。该网民微博帐号被封，但惹祸的帖子仍在流传。该网民认为“连去营救的4人都牺牲了”，“说明阵亡的不仅仅4人”。

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中国当局2月19日首次公开一段显示去年夏天在中印边界发生致命冲突的中方版本视频。印方在冲突发生后立即宣布有20名印度军人在那场冲突中死亡，并举行了隆重国葬。

中国国防部在那次冲突发生8个月后的2021年2月19日才报告了4名中国士兵在那场冲突中死亡的情况。

一位网名“辣笔小球”的网路大V推断中方真正的死亡人数可能不止4人。他说，“…你仔细品，牺牲的这4位都是因为“营救”而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有4人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因，在印度看来，他们赢了，且代价更小。//”

据“维尼大帝”推特晒出“辣笔小球”的另一段评论：“最大的官--团长活下来了，看来这个团长个性是飞将+脱兔+神机+血路+强运”。在此基础上，“外军溃不成军，抱头鼠窜”。“反正我们赢了。”

“辣笔小球”出事后遭到“人肉”。据网络综合消息，这名80后男子，出生在南京，法学硕士，任“经济观察报”驻上海记者。但据中央社今天报道该消息时说，经济观察报已发文澄清，强调他已于2015年离职，现在的行为和公司无关。