中国高学历和医疗人员新冠疫苗接种意愿低

中国疾控中心2月18日发表针对浙江医疗卫生人员新冠病毒接种意愿调查，结果发现，高学历人员和医疗人员顾虑副作用，怀疑疫苗有效性，接种意愿较低。

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根据中国媒体澎湃新闻引述属于中国疾控中心的期刊『中国疫苗和免疫』周四发表的『浙江省医疗卫生人员新型冠状病毒疫苗接种意愿和影响因素调查』，这一针对浙江省、市、县三级756名医疗和疾控工作人员调查显示，对于疫苗紧急使用，愿意接种的占42.46%，但疫苗上市后使用的接种意愿则占27.65%，明显低于普通民众的90%愿意接种的意愿。据分析，前者接种意愿高，有政府组织推动因素，后者则为自愿选择。

上述论文的作者来自中国疾控中心和浙江省疾控中心，中国疾控中心主任高福也是作者之一。调查对象超过70%来自市区或城郊，近30%来自乡下。中专及以下、大专或大学、硕士及以上学历分别占3.31%、77.78%以及18.91%。

在疫苗紧急使用中，女性、硕士及以上学历者和医疗人员的接种意愿低，分析显示，这与高学历人群接受的社交网络信息更多、对疫苗有效性和副作用顾虑更多有关。

调查指出，对于不愿接种的人群来说，顾虑最多的是“担心新冠疫苗的副作用”(57.69%)，其次分别是“怀疑新冠疫苗的有效性”(34.14%)，“当地已无新冠病例，不需接种疫苗”(29.81%)，“新冠疫苗需收费”(24.52%)，“社区健康服务中心接种疫苗不方便”(8.66%) 。

根据报道，浙江省多地早在去年10月开展疫苗紧急接种工作，是中国最早大规模实施紧急接种的省份之一，截至1月28日，浙江已组织重点人群疫苗紧急接种101.8万人、138.5万剂次。

国际媒体近日报道，初步估计中国自去年12月起在境内接种国产疫苗后，至今接种的超过3120万支疫苗，相当于每百人两剂，接种程度似乎不如预期。