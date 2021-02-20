准陆委会主委邱太三：希接掌后能打破两岸僵局盼到春暖花开

台湾总统府昨天宣布国安单位人事异动，国安会前咨询委员邱太三接掌大陆委员会主任委员被视为是这波人事异动的核心。台湾媒体分析指出，拜登上台，美方多次提出希望两岸对话，蔡英文希望藉邱太三灵活的手腕为两岸开创新局面，因此积极找来关系密切，是蔡英文大学学弟的邱太三出任陆委会主委。

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蔡英文主导的这一波国安单位人事异动，除邱太三之外，现任陆委会主委陈明通转任国安局局长；国安局局长邱国正转任国防部长；国防部长严德发转任国会咨询委员。将在下周立法院开议前完成交接。

台湾总统府发言人张惇涵表示，这项人事异动是因新阶段的区域及国际情势，以及后疫情时代下，所牵动的全球政经变局，蔡英文总统在春节前经通盘考虑与征询后，部署的新一阶段国安团队的任务与队形。

台湾媒体揭露内幕指出，两岸关系在蔡英文总统的第一个任期陷入急冻，陈明通以陆委会主委身分多次发言杠对岸是一大原因；蔡英文连任后，曾有意找邱太三接任陆委会主委，但考虑香港情势，邱太三跟高层讨论后说，如果政府没有要调整两岸策略，不如让陈明通继续留任。

邱太三在民进党内人缘很好，离开法务部长公职后，仍积极拉拔、培养在国际、两岸事务的年轻人才，拥有不少台商朋友，一直被视为民进党内少数能深耕两岸的人；这次复出，高层几乎不只三顾茅庐，尤其近来国际情势变化，台湾的两岸战略亟需重新调整，曾担任过陆委会副主委的邱太三才答应重出江湖。

邱太三昨天公开表示，在国际局势和新冠疫情催化下，两岸关系进入冷冻期，希望他接掌陆委会之后能打破僵局，盼到春暖花开的一天。

对两岸局势，他提出「派飞机来，不如创造商机」的说法；他说，大陆屡屡派飞机绕台，对于双方人民的观感都不会好，而且一点意义也没有，如果能创造商机，则绝对有好处，因此他说，「上任后会在政策上做一些调整与处理」。

邱太三过去对两岸政策主张属于理性务实派，他曾说过「绿营人士应用健康的态度面对两岸关系，不能纯粹用台湾的观点或思维去思考两岸关系，必须理解对岸有其弹性与务实的一面」，未来他能不能为两岸开启新契机，值得关注。