国际原子能机构总干事格罗西抵达德黑兰会晤伊朗高官

国际原子能机构总干事格罗西周六抵达伊朗首都德黑兰，在伊朗要求美国解除制裁的最后期限前与伊朗官员举行会晤。原子能机构人员在伊朗两个工厂进行检查时发现铀颗粒。

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伊朗议会此前决定，将2月21日定为最后期限，如果美国不取消前总统特朗普2018年开始实施的制裁措施，伊朗将限制原子能机构检查人员进入其核设施进行检查。伊朗议会的有关决定使国际社会担心，联合国武检人员会遭驱逐出境。但伊朗强调，不会停止与国际原子能机构的合作，也不会驱逐总署的武检人员。

法新社报道，格罗西抵达德黑兰后，受到伊朗常驻原子能机构代表加里布阿巴迪的迎接。格罗西将从周日起展开访问行程。格罗西此前表示，他将会晤伊朗高级官员，以寻求双方都能接受的解决方案，以使原子能机构能够继续检查伊朗核设施。

另据路透社消息，外交人士表示，国际原子能机构在对伊朗两个工厂进行检查时发现了铀颗粒。这次检查在被阻挠了数月后终于得以进行。原子能机构准备批评德黑兰方面未能就此做出解释，这可能会使美国重启核外交的努力复杂化。

伊朗常驻原子能机构代表加里布阿巴迪拒绝置评。一名伊朗高级官员表示：“我们没有什么可隐瞒的。这就是为什么我们允许核查人员到那些工厂考察。”

七名外交官告诉路透社，原子能机构将利用这个机会批评伊朗未能就铀颗粒是如何出现在两个未申报工厂做出令人满意的解释。原子能机构可能会在季度报告中加入批评内容，也可能在同一天发布的另一份报告中加入相关内容。