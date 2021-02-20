欧盟谴责缅甸军方暴力镇压和平示威者

缅甸第二大城市曼德勒安全部队向示威民众发射实弹造成2人丧生，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周六谴责缅甸军方暴行，他并表示欧盟"将做出适当决定"。英国也准备向暴力对付缅甸和平示威的人士采取行动。

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法新社消息，博雷利周六在推特发文表示："强烈谴责缅甸军方暴力对付和平示威抗议民众"，他并敦促缅甸军方和所有安全部队，"立即停止暴力对付民众"。

博雷利并表示，欧盟外长下周一将在布鲁塞尔举行会议，届时将会讨论缅甸境内最新局势发展，并做出适当决定。

缅甸安全部队周六在第2大城曼德勒向示威民众发射实弹和橡胶子弹，驱散不满军方发动政变推翻民选政府的示威抗议民众，造成2人死亡，其中一名青年男子被子弹击中头部死亡。另有30多人受伤。法新社报道，数百缅甸军警周六突袭曼德勒一座造船厂的反政变示威人群，结果出现暴力场面。据当地媒体称，有十多名示威者被逮捕。

据一位资深欧盟官员表示，欧盟外长22日举行会议时可能决定向缅甸军方官员实施制裁。

另外，英国也准备向暴力对付缅甸和平示威的人士采取行动。英国外交大臣拉布周六表示，向和平的缅甸示威者开枪"难以令人接受"，英国将联同国际伙伴向打击缅甸民主及异见分子的相关人士采取行动。英国此前已经对三名缅甸将军实施制裁，指称他们在缅甸发生军事政变后，参与严重侵犯人权。

而新加坡外交部一名发言人周六晚也表示，向手无寸铁的人民使用致命武器是"不可原谅"的行为，他强烈呼吁缅甸军警"克制"，避免造成更多伤亡，并应立即采取行动缓和局势、恢复平静。这名发言人表示，缅甸当局必须防止进一步发生暴力与流血事件，同时也呼吁相关各方应透过对话寻求政治解决方案，以达成全国和解，包括让缅甸重回到民主转型道路。

美国周五呼吁缅甸军方放弃权力。美国国务院发言人普莱斯再次警告缅甸军方，"不要对和平示威者使用暴力"。普莱斯表示：美国将与伙伴国及盟邦合作，向缅甸军方施压迫其改变行为。