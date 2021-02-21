中印军队完成争议地段撤军 多人因质疑中方死伤人数遭捕

这张印度陆军提供的照片显示，印军坦克于2021年2月10日沿印中边界拉达克的班公湖地区河岸撤退。他们一直处于僵持状态几个月的山区边界部分。两国都称，双方部队从10日开始脱离接触。

在经历连续数月的紧张之后，印度星期天宣布，印度同中国军队已经完成从喜马拉雅山边境争议地段撤兵。与此同时，继南京之后，北京，湖北多次传出拘捕质疑中印冲突中中方死伤人数网民的消息。

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法新社报道，印度军方宣布的中印双方撤军地段就是两国军队曾发生激烈对抗，造成严重伤亡的班公湖地区。

2月21日，中国国防部也发布消息称，中印两军于20日自莫尔多--楚舒勒中方一侧举行了第十轮军长级会谈。会谈取得重要进展，双方军队已经完成从班公湖地区的撤军。

法新社报道说，冲突地点的边界线并未明确界定，双方经常互指对方侵占了领土。印度与中国共享长达3500公里的边界线，除去班公湖地区，双方在其他地方也有领土争执。

中印军队最后一次严重流血冲突发生在2020年6月，这是两国自1962年爆发边界战争以来最严重的一次冲突，事后印度方面很快宣布，20名印度军人在冲突中死亡；对己方伤亡一直保持缄默不语的中方直到2月19日才公布共有四名官兵死亡。这一数字公布后，对数字的真实性引发许多议论，但是，官方不容忍任何质疑言论，采取强力措施打压，已有多人被捕。

一位网名“辣笔小球”的网络大V评论称，“…你仔细品，牺牲的这4位都是因为“营救”而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有4人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因，在印度看来，他们赢了，且代价更小。”随后，他被南京公安局以“诋毁烈士”的名义拘捕。

20日，北京市公安局通报一名28岁陈姓网民在微信群中发布“侮辱诋毁卫国戍边英雄官兵的评论”，已以“涉嫌寻衅滋事罪被海淀公安分局依法拘留”。

21日，四川绵阳警方通告称，已抓获网名“知名Zed”的网民，理由是他在新浪微博评论区发表了一条“诋毁贬损卫国戍边英雄官兵”的评论，警方称，“英雄烈士不容亵渎”。决定“依法对网民杨某作出行政拘留7日的处罚”。