中国人社区爆集体感染 柬埔寨防疫功亏一篑

疫情极轻的柬埔寨突然发现一处中国人社区一下子爆出32例感染，柬埔寨总理洪森为此发表电视讲话宣布上述消息。“这对我们国家来说是一个很糟糕的情况 !”他说。中国驻柬使馆则指少数在柬中国公民得知检测结果为阳性后，故意隐匿逃避隔离。

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周六确诊的传染病例都出自一家当地的夜总会，发现疫情后当局已下令关闭。紧邻金边市中心水岸的钻石岛 (Koh Pich)目前业已封岛，警方堵塞了通向外间的所有道路。

法新社报道说，柬埔寨疫情控制良好，首都金边生活本已重回常规。但是，一群中国人为赴海外旅行所需医疗证书进行新冠病毒检测时，周六被发现结果呈现良性，令人担心疫情蔓延扩大。

柬埔寨上次发现本土病例是去年11月，该国迄今累计确诊病例不足500起，无人因新冠病毒病故。但也有专家认为大约与检测不足有关。

与中国关系良好的柬埔寨总理洪森转而表示：虽然今天发现的阳性反应全是中国人“，但他呼吁柬埔寨人不要因此歧视中国人。法新社报道说，由于中国人在柬埔寨越来越多，强化了当地一些人的反中情绪。

洪森自1985年以来一直在位，被视为是中国政府的坚定盟友，北京在柬埔寨有数十亿美元的投资和贷款。

新冠疫情最初在中国爆发后，不少国家对来自中国的游客关闭边界，洪森不仅反对这样做，还在去年2月亲赴北京与习近平会晤，显示“危难时刻见真情”。

中国驻柬埔寨大使馆2月20日就上述事件作出反应，大使馆指“近日有个别中国公民来柬后违规离开隔离酒店外出；还有少数在柬中国公民在得知检测结果为阳性后，故意藏匿，逃避隔离治疗。上述行为严重违反柬埔寨政府相关防疫规定，不仅给柬防疫工作带来极大挑战，同时也涉嫌触犯当地相关法律。”

中国大使馆呼吁在柬中国公民严格配合当地防疫，如有状况立即就医，“不得隐瞒”，“不得逃匿”。