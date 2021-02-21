尼斯疫情严峻将加强防疫措施 英国将研究逐步解封路线图

法国东南部滨海阿尔卑斯省新冠疫情仍然严峻，该省省会尼斯市长呼吁当局在当地实施周末封城或收紧宵禁令强化防疫措施。英国已有超过1750万人完成注射首剂疫苗，英国官员称确诊人数正在下降。英国首相约翰逊将开会研究逐步解封路线图。

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阿尔卑斯省地方当局周日表示，已经将收紧防疫措施的建议上报政府，周日晚间或周一将宣布具体措施。媒体预计，尼斯可能实施周末封城措施。

官方统计显示，尼斯地区目前每10万居民中有700名感染者；病毒感染率是全国平均数字的三倍，居于全国之冠。当地医疗委员会主席萨洛蒙向媒体表示，该地区疫情已经"失控"，几周来采取的防疫措施显然是不够的。当地政府决定收紧防疫措施，包括扩大佩戴口罩范围，加强监管，周末封城等。

法国卫生部周日晚间通报，法国新增确诊2万2000例，入院人数略有增加。感染者占总人口的6.3%。

另外，英国已有超过1750万人完成注射首剂疫苗，英国官员称确诊人数正在下降。

英国至今有超过1750万人完成接种第一剂新型冠状病毒疫苗，61万人完成接种第二剂。另外，过去一天新增9800多人确诊，新增215人死亡，数据显示，新增确诊及死亡的人数正在下跌。

英国首相约翰逊希望7月中完成对所有成年人的首剂疫苗接种，较原先预计在9月提前。约翰逊将于周一与内阁高层举行会议，研究逐步解除封城的路线图。

英国卫生大臣汉考克表示，目前平均每3名成人当中已有1人完成接种，随着接种疫苗人数增加，感染情况减少，需要入院治疗的人数较第一波疫情大幅减少。