张雪忠推「国民制宪」公投后被当局带走一天 推特屏蔽帖文

上海法律学者张雪忠上周二（16日）在社交媒体推特发起「国民制宪，和平转型」网络公投，结果是他三天后被当局带走26小时后获释，情况与他去年在人大政协「两会」召开前发布公开信推动中国宪政改革后的待遇雷同。不同的是，他在推特(Twitter)上的公投建议已不复见，打开账号只见「此推文无法查看」字样。

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中国多个微信群组和他的友人昨(20日)天发出信息，指张雪忠前(19日)天上午约11时被有关方面带走，此后一直失联，电话也连系不上。直至昨天下午1时左右，张的友人透露，张雪忠刚被放出来，暂时未知他被带走后的详情。而张的Twitter，在19日后已再无更新。他在19日仍以英文发推，指人权是普世价值，是每一个人天生享有的。

原是华东政法大学副教授的张雪忠16日曾在推特上发帖和配图，指「国民制宪，和平转型」既是中国政治现代化的路径和愿景，也是动员公众支持和推动政治变革的口号，且最有可能成为不同阶层的共识。他期望该帖文能在一星期内得到超过一万次转发，但记者今早点入该推特账号，有关帖文已经消失，指「无法观看」。

张雪忠去年5月全国两会召开前夕，曾发表题为《尽早启动国民制宪程序，努力实现政治和平转型》的致全国人大公开信，指中国现行宪法是「伪宪法」，中国的人大代表不是「中国人民的正当代表，也不认为全国人民代表大会是一个正当的代议机构」。他其后被当局带走24小时后获释。

现年45岁的张雪忠，江西上饶人，华东政法大学前副教授，因抨击中国政治制度和维权而遭大学于2013年解聘，其律师执业证亦于2019年被吊销。