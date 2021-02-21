美国新冠死亡人数逼近50万大关 福奇称 到2022年美国人可能仍要戴口罩

美国累计感染新冠死亡人数逼近50万大关。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇周日表示，"这是美国百年来罕见的现象"，福奇说，即使美国放宽防疫限制，到2022年美国人可能仍要佩戴口罩。

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据美国约翰霍普金斯大学发布的最新疫情数据显示，美国累计确诊总数超过2800万例，累计死亡49万7000人。美国第一例新冠病毒死亡病例是在一年前2020年2月29日宣布的。而在3个月后，美国新冠病毒死亡病例就已突破10万例。而在拜登就职美国总统前夕，美国的新冠病毒死亡病例突破40万例。

尽管目前美国每天通报的新增确诊病例已经大幅下滑，但目前每天仍有数千人染疫死亡，全美仅只有不到15%人口接种疫苗。

法新社报道，美国总统拜登的首席医疗顾问福奇周日接受美国有线电视新闻网（CNN）采访表示，美国累计新冠死亡人数即将达到50万大关，这将成为"美国史上极具历史意义的重大事件"。福奇说，“这太可怕了”，“这真的很可怕"。自从1918年西班牙流感大流行以来，美国超过100年从未出现过这种情况。"数十年后，人们还会说起这次造成如此众多人死亡的新冠病毒大流行。

被问及2022年美国民众是否应继续戴口罩，福奇回答"我认为可能是这样"，他还说，这取决于社区中的病毒量，以及可能的变异病毒。

福奇此前接受美国国家广播公司访问时表示，要确定美国何时能达成群体免疫仍为时过早。

而美国总统拜登此前参观一家疫苗工厂时曾表示，美国将可能在年底前恢复正常。拜登说，今年的圣诞节可能不同于去年的圣诞节了。拜登对美国民众接种疫苗保持乐观。他表示，目前的进度是每天平均接种170万剂疫苗，未来数周还将增多，拜登表示希望到7月底前接种疫苗达到6亿剂。