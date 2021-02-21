香港首现人口负增长 净移出近5万人创历史新高 学者忧政治移民潮加剧问题

受疫情和政治环境转变打击的香港，现时更需面对随之而来的人口危机，港府数据显示，香港人口去年降至747.4万人，较前年减少0.6%；这与香港首次出现6700人的人口负增长和接近5万人的净移出有关，相关的人口流失创35年历史新高，比六四事件触发的移民潮更严重。学者叶兆辉指出，人口负增长这个「死亡交叉」出现的时间比预期早六年发生，而政治因素造成的移民潮，已不能单靠从中国移居香港的人补充，敦促港府早作应对。

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根据港府统计局18日发表的最新人口数据，截至去年底，香港出现死亡人数多于出生人数的「死亡交叉」，人口增长率为负0.089%，令香港步入人口负增长年代，亦是继韩国和台湾之后第三个出现人口负增长的地区。香港大学社会工作及社会行政学系讲座教授叶兆辉在《明报》撰文指出，香港整体人口少子化是大势所趋，加上本地男女单身人士的百分比维持在20%至30%左右，可以预见，这个低生育率，即使是本地经济有所改善，也不会有很大刺激作用。

另一方面，统计局数字显示，去年净移出的港人有49900人，而持单程证由中国移民来港的人数只有10100人，打破香港九年来人口移入多于移出的「净移入」纪录，而「净移出」人数高达39800人，亦创下三十五年来新高。

本台从网上只能找到由1986年至今的三十五年官方纪录，过去只有五年出现移离香港多于移入的「净移出」情况，人数由3100人至25800人不等，都较去年净移出的39800人为低。事实上，香港去年流失的人口，比1990年因中国「六四事件」后引发的移民潮更严重，当年的净移出人口是23700人。

港府发言人指出，去年人口出现净移出，与疫情导致各地实施关口管制以致移入人数大减有关，以单程证持有人为例，便较前下降74%。另外，身处外国的港人亦未能回港。

不过，笔名「股荣」的专栏作家质疑港府说法，他指出，「一条国安法、一连串大搜捕、甚至连赖以成功的司法制度，亦渐渐支离破碎，……有能力的都送走小朋友，有生育计划的也搁置，未来数年也会是香港出生率的熊市。」他又说，「当连净迁移也逆转，走佬速度及人数多过『渗沙子』，香港人口也迎来终极的死亡交叉。」

而身兼人口政策督导委员会非官方委员的叶兆辉教授亦指出，面对香港步入负人口增长时代，而其他地方又不断向本地人口招手移民，单是英国因应香港政治形势恶化而推出给BNO持有人申请的「5+1」移民计划，未来五年便可能吸引三十多万人移民该国，香港只可能用单程证人士作补充，这将会令香港人口发展面对比1997年回归前「更大和更深远的移民潮所影响」。

他续称，根据媒体报道，打算移民的，有很多是医务人员，若此，日后港府即使不断兴建医院和改善设施，亦没有足够人手应付增加的医疗需求。

他又不满港府人口政策过于被动，响应低生育率的挑战，不及新加坡、台湾等地积极。他建议，当局增加人工智能，以替代人手密集的工种；改善人力培训和建立一个家庭友善的工作间及关爱社会，这些都可望改善市民的生育意愿，强调这是一个务实和关注民生政府的基本责任。