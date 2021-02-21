鲁哈尼：美国取消制裁后伊朗将重新履行核协议 伊朗称与原子能机构会谈富有成果

伊朗总统鲁哈尼与土耳其总统埃尔多安周日举行电话会议，讨论美国新政府对伊朗核协议问题。鲁哈尼表示，美国取消对伊朗制裁后，伊朗将重新履行核协议。埃尔多安表示，美国取消对伊朗制裁出现新的可能。另外，伊朗称与国际原子能机构总干事的会谈富有成果。

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法新社报道，土耳其总统埃尔多安在电话会谈中表示，土耳其希望拜登新政府能够取消对伊朗制裁，而(美国最新表态）已经显露出新的可能。

而伊朗总统鲁哈尼则表示，伊朗取消制裁的要求合理合法，美国一旦取消了制裁，伊朗将重新履行核协议中的承诺。

据英国《泰晤士报》引述消息人士报道，美国拜登政府正考虑放宽特朗普政府时期对伊朗实行的制裁的可能性，以便恢复与伊朗就核协议的谈判，但拜登政府坚持要首先重返谈判。

另据报道，到访德黑兰的国际原子能机构总干事格罗西周日与伊朗原子能组织负责人萨利会谈，商讨继续合作，寻求让国际原子能机构继续在伊朗开展必要的核查工作。伊朗表示，双方在相互尊重的基础上，进行"富有成果的"讨论。

伊朗外长扎里夫表示，伊朗将从周二起终止容许国际原子能机构人员部分核查工作，并不意味德黑兰政府放弃核协议，但美国仍须解除对伊朗的制裁，以挽救协议。他并批评美国拜登新政府，推行与前总统特朗普相同的极限施压政策，认为美国"对制裁上瘾"，但伊朗不会屈服于压力。

针对欧盟外交政策高级代表博雷利提议举行非正式会议，邀请核协议各方及美国与会，伊朗副外长阿拉格奇说，正考虑并与相关方面讨论。

另据美国白宫国家安全顾问沙利文周日表示，美国已就伊朗扣押数十名双重国籍的人士，开始与伊朗进行沟通，他指责伊朗的做法是彻底的暴行。

伊朗近年扣押数十名双重国籍的人士，包括数名美国公民，主要针对间谍罪名。沙利文接受美国哥伦比亚广播公司访问时表示，美国总统拜登政府的优先工作是希望让这些美国公民安全回家。

伊朗传媒报道，德黑兰与华盛顿之间没有直接的通话，任何通讯都是通过瑞士大使馆交换，强调伊朗政府尚未与美国讨论美国囚犯的事宜。