两会快来了 北京启动严维稳

中国全国两会3月初将在北京举行，由于届逢中共创党百年，当局加强维稳，中国国家邮政局近期已发出通知，要求从2月25日至两会闭幕次日期间，对进京邮件快递全面“二次安检”。按官方宣布，第13届中国人民政治协商会议全国委员会、全国人民代表大会四次会议（全国两会）将分别于3月4日、5日召开。

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据中央社今天报道说，中国两会维稳启动，进北京邮件将二次安检。据中国国家邮政局今天在微信公众号作上述公告，并表示由于今年两会在中共建党100周年和“十四五规划”开局之年召开，期间必须确实增强寄递管道安全服务保障工作。公告称，从2月25日至两会闭幕次日期间，北京市邮政管理局要部署企业在处理中心对进京邮件快递全面实行投递前“二次安检”，无安检标识的邮件快递一律退回，不予中转投递。

这份公告要求，北京邮政局要及时梳理并报告“二次安检”中发现违规收寄禁寄物品情况，向相关邮政管理部门移送案件线索；各级邮政管理部门要确实加大全国两会期间安全监管执法检查力度，依法从重从快办理行政处罚案件，严厉查处企业违反寄递安全“三项制度”行为。

公告并称，要确实维护基层网络稳定和快递员权益，加大执法检查和责任追究力度。北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、辽宁省（区、市）邮政管理局要加强资讯互通和协调联动，着力构筑环京寄递安全“护城河”防线。公告也提到，各级邮政管理部门要加强应急值守和资讯报告工作，2月25日至会议闭幕次日期间实行24小时值班和主管带班制度。